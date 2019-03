Embalado, Internacional estreia em casa na Libertadores contra Alianza Lima 

Acabou a espera da torcida colorada. Depois de três anos, o Internacional voltará a disputar uma partida de Libertadores no Beira-Rio. Diante do Alianza Lima, a equipe buscará manter 100% de aproveitamento e a liderança isolada do grupo.

Na estreia, o Inter venceu o Palestino, no Chile, por 1 a 0 com gol de Rafael Sóbis. Os peruanos empataram em casa com o atual campeão River Plate. No momento o time brasileiro lidera o grupo com três pontos, seguido dos argentinos, do Alianza e do time chileno.

Time completo para estreia em casa

Sem desfalques, Odair Hellmann não terá muita dor de cabeça para escalar o time colorado para a segunda partida na Libertadores. A maior preocupação era Rodrigo Dourado, mas o volante está recuperado de lesão, treinou normalmente e deve ir para o jogo.

O técnico tem outra dor de cabeça, mas essa positiva. Vindo de boas atuações e dois gols nos últimos dois jogos, Rafael Sóbis disputa a vaga de titular no ataque com Pedro Lucas. O camisa 23 fez o gol da vitória na estreia fora de casa e vem forte na disputa pela posição.

Em coletiva de imprensa, o volante Edenílson falou sobre a primeira colocação do grupo, que dá vantagem de decidir em casa no mata-mata, e o apoio da torcida: “Ser primeiro do grupo está bom. Porque pode trazer depois a decisão para o Beira-Rio. Aqui, somos muito fortes. O importante é se classificar. Em primeiro, melhor. (O estádio) Vai estar cheio, ingressos estão esgotados. A gente espera muito apoio. O torcedor já demonstrou a importância para nós. Ano passado, perdemos dois jogos o ano todo em casa”.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, William Pottker e Nico López; Pedro Lucas (Rafael Sobis).

Alianza busca se recuperar de empate na estreia

O empate na estreia não deixou o Alianza Lima satisfeito. Los Grones, como são chamados, vão a Porto Alegre buscando uma recuperação e, em caso de vitória, a liderança do grupo A da Libertadores da América.

No fim de semana, diante do Academia Cantaloao, o treinador Miguel Ángel Russo poupou sete titulares. A ideia é repetir o time da estreia para tentar a vitória no Sul. Caso aconteça, será a primeira em solo brasileiro na história do clube peruano. São 14 jogos e em todos a equipe foi derrotada no Brasil. Contra o Inter será o primeiro embate.

Mauricio Affonso será o maior desfalque da equipe estrangeira para o duelo. Ainda na estreia, o atacante sofreu um entorse no tornozelo e não se recuperou há tempo de viajar com a delegação. Adrian Ugarriza deve substituir o goleador, autor de dois gols em quatro jogos na temporada.

Provável escalação: Gallese; Rodrigo Cuba, Rojas, Godoy e Rosell; Wilder Cartagena, Quevedo, Tomás Costa, Luis Ramírez e Manzaneda; Ugarriza.