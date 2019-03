Palmeiras se impõe, derrota Melgar e segue 100% na Libertadores

O Palmeiras enfrentou, nesta terça-feira (12), o Melgar, do Peru, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. A partida aconteceu no Allianz Parque e o Verdão goleou o adversário por 3 a 0.

O Alviverde, produzindo um bom futebol e sendo bem superior tecnicamente, teve muitas chances de gol no primeiro tempo e o goleiro da equipe peruana teve que salvar o time diversas vezes.

Logo no início do jogo, o Palmeiras teve chance para abrir o placar. Dudu recebeu um lançamento no campo de ataque e avançou em velocidade para a grande área. O atacante bateu, mas o goleiro Cáceda fez a defesa.

Aos 11 minutos, Scarpa recebeu no campo de ataque e tocou para Deyverson, que lançou para Goulart. O jogador cruzou em cima da marcação e ganhou escanteio.

No minuto seguinte, Dudu cruzou na área e Goulart tentou fazer de voleio. A bola foi para a segunda trave e Gustavo Gómez chegou chutando, mas Cáceda defendeu. No rebote, Narváez tirou com um chutão.

Aos 17, Victor Luís lançou para Goulart, que subiu para fazer de cabeça, mas, novamente, o goleiro salvou o Melgar.

Joel Sánchez, arriscou um chute de longa distância, aos 21 minutos, mas finalizou fraco e o goleiro Weverton salvou.

Aos 24, em cobrança de escanteio, Dudu cruzou na área e Felipe Melo apareceu para cabecear, abrindo o placar para o Verdão.

Apenas dois minutos depois, Sánchez recebeu cruzamento na área e ajeitou de cabeça para Cuesta, que marcou, mas estava em condição de impedimento e o gol foi anulado.

Scarpa fez um lindo chute de fora da área, mas Cáceda espalmou, salvando, mais uma vez, o time visitante.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Deyverson roubou a bola e invadiu a grande área, sem marcação, mas finalizou para fora.

A segunda etapa não foi diferente. O dono da casa conseguiu jogar com facilidade, dominando bastante o jogo.

No início do segundo tempo, em cobrança de falta, a bola foi lançada na pequena área palmeirense. Deyverson tentou tirar, sem sucesso, mas Weverton conseguiu fazer a defesa. No contra-ataque, Scarpa cruzou para Goulart na área, mas a zaga do Melgar tirou o perigo, jogando a bola para escanteio.

O segundo gol do Palmeiras saiu aos oito minutos. Deyverson recebeu no campo de ataque e lançou para Scarpa, que cruzou para Goulart fazer de cabeça.

Na sequência, o Alviverde tomou um susto. Sánchez cruzou a bola na área e Cuesta cabeceou, mas Weverton defendeu.

Aos 11, Scarpa recebeu lançamento no campo de ataque e invadiu a grande área. Quando foi tirar do goleiro, a bola escapou do seu pé. O jogador conseguiu recuperar, mas chutou em cima da marcação.

Em cobrança de falta, quatro minutos depois, Scarpa cruzou na grande área. Christian Ramos desviou de cabeça e quase marcou contra, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Deyverson recebeu na metade do campo de ataque, aos 27 minutos, e disparou para a grande área. O centroavante cortou a marcação e encheu o pé para fazer o terceiro gol da equipe na noite.

Com mais esta vitória, o Palmeiras permanece na liderança do Grupo F da competição, com seis pontos.

O Verdão entra em campo novamente no sábado (16), pelo Campeonato Paulista, para o clássico contra o São Paulo. A partida acontecerá no Estádio do Pacaembu, às 16h30.