Ricardo Goulart aprova própria atuação em vitória do Palmeiras: "Fico feliz com meu desempenho"

Na última terça-feira (12), o Palmeiras recebeu no Allianz Parque o Melgar-PER, pela 2ª rodada da Copa Libertadores da América. Com um bom desempenho, o alviverde venceu o visitante por 3 a 0, com gols de Felipe Melo, Ricardo Goulart e Deyverson.

Após a partida, Goulart avaliou sua atuação na partida: “Fico feliz pelo resultado positivo de hoje, consegui colocar um ritmo lembrando o que eu fiz em alguns anos passados, fico feliz com o meu desempenho e agora é trabalhar pra aumentar essa dinâmica”.

“Eu considero (o melhor jogo) pela importância da partida de hoje. Fico feliz pelo desempenho e esse é o treinamento que fazemos, de cruzamento, contra-ataque. Vou me entrosando com a equipe, que é muito importante e agora temos que descansar pra mais uma partida no sábado”, completou o camisa 11.

O meia, que mostra muita qualidade dentro da área, falou sobre seu posicionamento em campo e como isso pode ajudar a equipe: “Eu venho fazendo essa posição já a alguns anos e o resto venho adquirindo experiência com treinadores que trabalho. Fico muito feliz de poder ajudar a equipe, então, a dinâmica tem que aumentar e estou muito feliz por meu desempenho”.

“Eu vim mentalizando isso nos meus treinamentos, sempre me dediquei e sempre soube a importância dos gols, que é o que vale na partida e tendo a oportunidade eu vou concluir a gol”, completou o autor de um dos gols da noite, além de uma assistência.

Goulart falou também sobre trabalhar mais uma vez com Felipão, treinador com que atuou na China: “Eu trabalhei com ele dois anos e meio e fui muito feliz. Estra trabalhando com ele é uma honra. Todo o grupo tem confiança nele, todos respeitam a pessoa que ele é e eu estou muito feliz de estar voltando ao futebol brasileiro e trabalhando com ele”.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado (16), às 16h30, quando enfrenta o São Paulo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.