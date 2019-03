Felipão elogia Palmeiras após vitória pela Libertadores: "Tem de ter essa atitude"

Pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória. Dessa vez, no Allianz Parque, contra o Melgar, do Peru. Jogando bem, o alviverde venceu por 3 a 0, com gols de Felipe Melo, Ricardo Goulart e Deyverson.

Felipão, que completou 450 jogos, em entrevista coletiva após a partida, elogiou a atuação de sua equipe: “O jogo foi bom. A gente colocou em prática aquilo que é a tônica do Palmeiras, que foi a tônica do ano passado e em alguns jogos desse ano nós não fizemos isso, não tivemos essa atitude. Tem de ter essa atitude não importa o time, seja ele de primeira divisão, segunda divisão, Libertadores, assim que tem que ser. Se entenderem que é assim, teremos uma equipe qualificada. Se não for assim, não teremos uma equipe qualificada. Todos conhecem o Deyverson, ele tem qualidades que as pessoas reconhecem. A colocação dele em campo hoje foi simples, normal, mas solicitando que ele não tivesse uma atitude que o colocasse em uma situação errada perante a torcida e o adversário”.

Felipão falou sobre Deyverson e Borja, elogiando ambos os jogadores e suas diferentes características: “Falta pro Borja a questão de vibração, mas nós não podemos esquecer que nos últimos jogos o Borja sofreu dois pênaltis, fez um ou dois gols, participou de outras jogada, errou alguns gols, mas deu sua contribuição, que foi muito boa. São os nossos dois jogadores que estão em condições muito boas. O Arthur está se recuperando de uma situação que vem lá do início de trabalho e só agora que ele está em melhores condições. São jogadores que dão alternativas diferentes pro técnico trabalhar nos jogos. A gente vai analisando adversário e a parte física onde a gente vai ter uma dificuldade e vai colocando os jogadores em campo”.

Dudu, que era cotado para ser convocado pela seleção brasileira, permaneceu fora dos chamados de Tite. Felipão falou sobre o assunto, com seu carisma de sempre: “Eu não considero nada, não falo sobre seleção, não sou técnico de seleção, quem tem que falar disso é o treinador da seleção”.

Felipão também comentou sobre a utilização da terceira camisa do Palmeiras na partida, que é em homenagem a Marcos e à conquista da Libertadores de 1999: “Nós temos um contrato a cumprir e dentro do contrato, um jogo da Liberadores teria de ser com aquela camisa e escolhemos aqui hoje porque não sei quando poderíamos jogar assim. Foi interessante jogar em casa e estrear uma camisa. Não só por 99 e pelo Marcos. O Marcos vai ser eterno. Então, foi ótimo, cumprimos com o que está no contrato”.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado (16), no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, às 16h30. Nesse dia ocorre o choque-rei, contra o São Paulo.