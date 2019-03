Londrina bate Botafogo-PB e encaminha classificação na Copa do Brasil

O Londrina venceu, na noite desta quarta-feira (13), o Botafogo-PB por 2 a 0 no estádio Almeidão, em João Pessoa, no primeiro confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Marcelinho e Felipe marcaram os gols da vitória do Tubarão, que deu um grande passo para a conquista da classificação na competição.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no jogo da volta, que ocorre no dia 3 de abril, às 20h30, no estádio do Café, em Londrina. Enquanto isso, os times voltam a ter foco em seus respectivos campeonatos regionais a partir deste final de semana.

O próximo compromisso do Londrina será no próximo domingo (17), às 16h, em seus domínios, contra o Foz do Iguaçu. O Tubarão ainda não venceu na segunda fase e vem de um empate contra o Operário. Ambas as equipes dividem a terceira colocação do grupo A da competição.

Já o Botafogo-PB, por sua vez, perdeu a invencibilidade dentro de casa na temporada e precisará vencer o confronto de volta por três ou mais gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. O Belo volta à campo apenas na próxima quarta-feira (20) para enfrentar o Campinense, às 20h30, no estádio Almeidão, pela 9ª rodada do Campeonato Paraibano.

Sem fortes emoções

Empurrado pela torcida, o Botafogo-PB tomou a iniciativa de jogo nos minutos iniciais. Apesar de tentar exercer uma pressão, o Belo não conseguiu produzir chances reais de gol. Através de cobranças de faltas, Marcos Aurélio ainda levou perigo ao goleiro Alan, mas sem êxito.

A equipe visitante pouco buscou o ataque. O maior destaque do Londrina ficou por conta da expulsão de Rômulo, aos 28 minutos. O volante cometeu falta no atacante Nando no começo da partida. Depois, levou o segundo amarelo por retardar o reinício do jogo e deixou o Tubarão com um jogador a menos, complicando a situação do time paranaense.

Mesmo em desvantagem numérica, o Londrina conseguiu segurar as ações ofensivas do Botafogo-PB. Assim, a equipe paranaense passou a investir em contra-ataques para buscar o gol defendido por Saulo, mas também não obteve êxito, deixando o primeiro tempo com o placar igualado.

Contra-ataques mortais

Jogando diante de sua torcida e com um jogador a mais, a expectativa era de um Botafogo-PB sufocando o Londrina na segunda etapa, mas a equipe visitante não se intimidou e logo abriu o placar. Aos 2 minutos, num contra-ataque rápido, Marcelinho avançou pelo lado direito e bateu no canto esquerdo de Saulo para colocar o Tubarão em vantagem.

A resposta do Botafogo-PB ocorreu pouco tempo depois. Marcos Aurélio recebeu dentro da área, girou o corpo e chutou forte, mas a bola carimbou o travessão do goleiro Alan e saiu pela linha de fundo. Aos 37 minutos, Clayton acertou um belo chute e obrigou o camisa 1 do Londrina a realizar uma bela defesa para evitar o gol do time alvinegro.

Após a blitz do time paraibano, o Londrina conseguiu ampliar a vantagem. Em mais um contra-ataque, Felipe avançou em velocidade, ganhou a disputa com o zagueiro Lula e bateu para o gol. A bola ainda carimbou as duas traves de Saulo antes de entrar e fechar a conta para encaminhar a classificação do Tubarão.