Chapecoense anuncia contratação de Rildo até o fim de 2019

Buscando novas opções para o ataque, a Chapecoense anunciou na tarde desta quinta-feira (14) a contratação do atacante Rildo. O jogador, que perdeu espaço no elenco do Vasco da Gama, está há uma semana treinando em Chapecó.

Desde o dia 30 de janeiro que o atleta não entra em campo. O último jogo, ainda com a camisa da equipe do Rio de Janeiro, foi diante da Portuguesa-RJ. Ainda sim Rildo só atuou por 15 minutos, o que não lhe deu oportunidades de mostrar muito serviço no Cruzmaltino.

Em 2018 o jogador ficou marcado por lesões. Foram duas luxações no ombro e uma lesão na coxa. Ele desfalcou o Gigante da Colina em, incríveis, 42 partidas na temporada, se tornando o nome mais ausente do time no ano.

Agora a Chape corre para regularizar o atacante até esta sexta-feira (15), para que ele esteja à disposição do técnico Claudinei Oliveira para partida contra o Joinville, no domingo (17), às 18h, na Arena Condá, pelo Campeonato Catarinense.