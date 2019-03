Com ótima atuação, Corinthians vence Ceará e constrói vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians bateu o Ceará por 3 a 1 e abriu vantagem considerável na busca por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Com boa atuação principalmente no segundo tempo, nesta quarta-feira (13), na Arena Castelão, o Timão se colocou em situação confortável para avançar na competição. Júnior Urso, Vagner Love e Jadson marcaram para o Corinthians, enquanto Juninho, de pênalti, fez o gol do Ceará.

Os times fizeram um bom primeiro tempo, mas ainda contaram com algumas poças d'água no gramado. Por conta disso, o Vozão iniciou o jogo arriscando chutes de qualquer distância, mas dando pouco trabalho a Cássio. O Timão criou sua primeira chance aos 6 minutos, num lance em que Eduardo Brock derrubou Vagner Love na área, mas a arbitragem ignorou. No lance seguinte, o gol corintiano. Boselli, em posição irregular, escorou para Júnior Urso marcou de cabeça. O Corinthians seguiu melhor até os 20 minutos, quando Manoel cometeu pênalti em Luiz Otávio. Juninho bateu e converteu. Com o empate, o Ceará buscou a virada, mas o Timão marcou firme, e a igualdade permaneceu até o intervalo.

O Vovô voltou criando mais chances de gol na segunda etapa, mas sem objetividade. Aos 16 minutos, Boselli foi trocado por Ramiro e Vagner Love se centralizou na área. No minuto seguinte, o atacante recebeu lindo passe de Sornoza e marcou um belo gol, no ângulo. Pouco depois, Carille deu descanso ao equatoriano e deu chance a Jadson, que voltou a jogar após desfalcar a equipe por dores nos joelhos. Em pouco tempo em campo, o camisa 10 mostrou estar recuperado. Numa jogada que contou com 26 trocas de passes da equipe, ele recebeu cruzamento de Danilo Avelar e bateu de primeira, fazendo o 3 a 1. Com ótima vantagem, o Timão foi se segurando e contou com defesas de Cássio para segurar o placar.

O Corinthians pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta da terceira fase, dia 3 de abril, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, para se classificar. O Ceará precisa vencer por três ou mais gols de vantagem para avançar. Triunfo cearense por dois gols leva a decisão para os pênaltis.