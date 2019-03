Fábio Carille destaca poder de reação do Corinthians: "Grupo bem equilibrado"

A dificuldade de se enfrentar o Ceará, na casa do adversário, já era conhecida pelo técnico Fábio Carille e também pelos atletas. Entretanto, o Timão conseguiu uma ótima vantagem ao vencer o adversário por 3 a 1 e trazer um excelente resultado para o jogo de volta, na Arena Corinthians. Para o treinador alvinegro, aos poucos o time vai entrando nos eixos e ficando cada vez mais próximo do ideal, uma vez que está a oito jogos sem perder.

"Acredito que tanto o meu trabalho quanto o entendimento do grupo pode ser muito mais, a gente pode melhorar sim, ser mais consistente nos 90 minutos, esses oito jogos teve alguns que a gente não foi bem, a vitória contra o Botafogo-SP mesmo foi um jogo feio, mas o resultado ainda fomos premiados com um gol no final. Mas acredito que esse grupo, com esse elenco, a gente pode crescer. Estamos ficando com um grupo bem equilibrado", elogiou Carille.

Todavia, o técnico corintiano prega peça paciência e humildade ao Corinthians, uma vez que nada está decidido ainda, restando o jogo de volta, no próximo dia 03 de abril, na Arena do Timão.

"Uma vantagem muito grande, uma primeira parte muito bem feita, mas temos aí mais 90, 95 minutos em São Paulo para concretizar e confirmar essa classificação. Agora nos voltamos ao Campeonato Paulista e ali na frente a gente enfrenta o Ceará e também bastante concentrado para fazer um jogo bem legal, bem interessante, com bastante organização e concentração para confirmar a classificação", finalizou o treinador.

Retornando ao clube para a atual temporada, o atacante Vagner Love mais uma vez balançou as redes e terminou a partida como um dos destaques do time. O artilheiro do amor ressaltou que as conversas com o técnico Fábio Carille vem ajudando muito, além de destacar que ainda falta a partida de volta para o Corinthians cravar a classificação.

Jogadores do Corinthians comemoram o gol de Vagner Love, o segundo do Timão na partida. (Foto: Thiago Gadelha / Reprodução)



"Como sempre digo, tenho que trabalhar para estar em campo. Deixei claro para o Carille, onde ele precisar vou estar à disposição para ajudar. Comecei jogando de lado, fui para a minha posição de origem, ajudei o Corinthians com a finalização. Mas é só o primeiro jogo, temos que estar concentrados na Arena para consolidar a classificação", concluiu o atacante do alvinegro.