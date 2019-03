Tardelli pede foco no Gre-Nal e analisa derrota na Libertadores: “Serviu de alerta”

Nada ocorreu como o Grêmio planejava na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, diante do Libertad. Sendo derrotado em casa, pelo placar de 1 a 0, o Imortal caiu para o último lugar do grupo H e, momentaneamente, não está na zona de classificação nem para Sul-Americana.

Em coletiva de imprensa na última quarta-feira (13), após treinamento no CT Luiz Carvalho, Diego Tardelli analisou a derrota em casa, mas pediu foco no Gre-Nal, mesmo com o Tricolor já classificado para o mata-mata. Ele ainda citou que a vaga antecipada passa uma tranquilidade ao time.

“A derrota serviu de alerta. A conversa foi supertranquila, um passando confiança para o outro, sabendo que podemos dar mais, que poderíamos ter feito uma partida melhor. É ruim perder em casa, é uma competição curta em um grupo que tem uma obrigação de classificar, e vamos em busca dessa classificação. Aproveitar nosso momento, o momento do grupo que faz dois anos e meio vem bem, não podemos cair justo agora, em semana de Gre-Nal. Estamos classificados na fase de mata-mata, não é desespero, não tem que ganhar de todo jeito. Tem que ganhar, mas caso aconteça algo, estamos classificados”.

Deve ser o primeiro clássico gaúcho do camisa 9. Tardelli demonstrou certa expectativa, comentou outros duelos estaduais que já disputou e confirmou ansiedade para entrar em campo e sair com a vitória da Arena do Grêmio.

“Foi uma partida para esquecer, o Renato falou, tem noite que as coisas não funcionam. Vamos procurar focar no Gre-Nal. Vai ser especial por ser o primeiro, já joguei vários clássicos, em São Paulo contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, mas é especial. Todo mundo fala que é dos maiores do futebol brasileiro. Estou bastante ansioso, espero que possa vencer e ter minha estreia com uma vitória”.

Grêmio e Internacional se enfrentam no domingo (17), às 19h, na Arena do Tricolor. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. Ambos os times já estão garantidos nas quartas de final e disputam a liderança nos dois jogos que restam da fase de grupos.