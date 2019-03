Convocado pelo Equador, Arboleda será desfalque no São Paulo

O zagueiro do São Paulo, Arboleda, foi convocado, nesta quarta-feira (13), para a seleção do Equador, que jogará dois amistosos no mês de março. O primeiro, contra os Estados Unidos, acontecerá no dia 21, no Orlando City Stadium, na Flórida. Já o segundo, será contra Honduras, dia 26, no Red Bull Arena, em Nova Jérsei.

O corte por lesão de Ayrton Preciado, do Santos Laguna, do México, motivou a convocação de Arboleda, que, embora tenha feito sua última aparição na seleção equatoriana em outubro de 2018, no empate sem gols contra o Omã, aparece constantemente na lista do técnico Hernán Darío Gomez.

Devido a convocação, o zagueiro desfalcará o Tricolor na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, contra o São Caetano, no dia 20, às 21h30, no Estádio Anacleto Campanella. Se o clube paulista se classificar para as quartas de final, Arboleda também desfalcará a equipe no jogo de ida.

O atleta será titular no clássico contra o Palmeiras, que acontecerá no sábado (16), no Estádio do Pacaembu, válido pela 11ª rodada do Paulistão.

Após a partida, o jogador viajará para os Estados Unidos para se apresentar à seleção do Equador e iniciar os treinamentos. Arboleda deverá retornar ao Brasil somente no dia 27 de março.

O zagueiro foi contratado pelo São Paulo no segundo semestre de 2017, já disputou 75 jogos pelo clube e marcou cinco gols.