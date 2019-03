ABC e Náutico vencem pela Copa do Nordeste; Confiança e Vitória ficam no empate

A noite de quinta-feira (14) foi agitada na Copa do Nordeste. No Maranhão, Sampaio Corrêa e ABC se enfrentaram. Assim como Confiança e Vitória, em Sergipe, e CRB e Náutico, em Alagoas. Num todo, os integrantes do grupo B se saíram melhor sobre os do grupo A, exceto o empate entre sergipanos e baianos no complemento da sexta rodada do regional.

Sampaio Corrêa 0 x 1 ABC

Na capital maranhense, os mandantes jogaram melhor no início do partida. Chegaram a ter duas chances no começo, mas foi o ABC quem conseguiu abrir o placar. Rodrigo Rodrigues, aos 29 minutos do primeiro tempo (0 a 1). Com a vantagem, o alvinegro potiguar focou em jogar no erro do adversário, o que não aconteceu. O Sampaio até que tentava algumas investidas. Maxuell e Talisson quase empataram, mas sem sucesso. No fim, o Vovô venceu fora de casa.

CRB 1 x 2 Náutico

Dois alvirrubros se enfrentaram em Maceió. Jogando longe de casa, foi o Náutico quem abriu o placar. Logo aos sete minutos, Odilávio empurrou para os fundos redes (0 a 1). Tendo mais a bola, os regatianos acertaram uma bola na trave, mas só isso no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Jorge Roa Jiménez ampliou (0 a 2). Desesperado e precisando pontuar, o CRB se lançou ao ataque, entretanto só conseguiu diminuir, com Felipe Menezes, aos 18 minutos (1 a 2).

Náutico vence o CRB por 2x1 e entra no G4 do grupo B da Copa do Nordeste. Saiba como foi a vitória Timbu no site oficial >> https://t.co/gBrPdCx85z pic.twitter.com/B9Q7mOIUHx — Náutico (@nauticope) March 15, 2019

Confiança 2 x 2 Vitória

Jogo tenso e pegado em Sergipe. Só no primeiro tempo, o árbitro do jogo já havia dado sete cartões: seis amarelos e um vermelho (para Rodrigo Andrade, do Vitória). Tensão a parte, foram os baianos quem começaram melhor. Edcarlos, logo aos dois minutos, pôs o Rubro-Negro na frente do placar (0 a 1). Aos 33', Gustavinho empatou de pênalti (2 a 2). Aos 40, Rodrigo é expulso, mas dois minutos depois, Andrigo recoloca o Leão na vantagem (1 a 2).

Porém, com um a mais, os sergipanos se recuperaram na partida, tomaram fôlego e chegaram ao empate. Felipe Lima igualou o marcador aos sete do segundo tempo (2 a 2). Depois, os donos da casa ainda bem que tentaram a virada, mas a defesa soteropolitana barrou os ataques e o empate reinou em Aracaju.

E agora?

Dos que entraram em campo nesta quinta (14), só CRB, no grupo A, ABC e Náutico, no grupo B, estão na zona de classificação. Já o Sampaio ocupa a lanterna da primeira chave.

🏆🌵 | E assim ficaram os dois grupos da Copa do Nordeste com o complemento da sexta rodada, disputada nesta quinta-feira (14). Destaque para ABC e Náutico, que venceram fora de casa. pic.twitter.com/rqQktZhBlu — Repórter Leonardo José (@ReporterLeoJose) March 15, 2019

Agora, os times que jogaram hoje se preparam para a próxima rodada, a sétima: