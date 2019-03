Em casa, Athletico-PR goleia Jorge Wilstermann e vence a primeira na Libertadores

O Athletico-PR fez valer o mando de campo e demostrou, da melhor maneira possível, como se recuperar de um tropeço na estreia da Copa Libertadores. Na noite dessa quinta-feira (14), o Furacão aplicou um 4 a 0 no Jorge Wilstermann, da Bolívia e somou o seus primeiros três pontos na competição. Marco Ruben, Tomás Andrade, Renan Lodi e Bruno Guimarães foram os autores dos gols no jogo.

Athletico dominante

Logo no começo, os donos da casa mostraram força, com um chute rasteiro perigoso de Bruno Guimarães, que precisou do esforço do goleiro Gimenéz para mandar para escanteio. Pouco depois foi a vez de Renan Lodi arriscar uma finalização forte, dentro da área, mas que novamente foi evitada pelo arqueiro adversário.

A pressão rubro-negra continuou durante toda a primeira etapa e aos 31', Marco Ruben conseguiu abrir o placar. O chute foi de Rony, mas a bola acabou desviando no camisa nove e tirando qualquer possibilidade de defesa.

Não demorou muito, cinco minutos para ser exato, para o Furacão ampliar. A jogada saiu de um contra-ataque em velocidade que combinou com um chute do meia Tomás Andrade e um frango do arqueiro Gimenéz.

Mesmo com a vantagem no placar, o Athletico não mudou sua postura e voltou para a etapa final com ainda mais disposição. Com cinco minutos, Renan Lodi ampliou ainda mais o marcador, após passe de Camacho e um bom chute colocado do jovem lateral esquerdo.

A equipe boliviana não chegou a apresentar nenhuma possibilidade real de descontar e quase não chegou ao campo defensivo do adversário. Melhor para os mandantes que ficaram no ataque e conseguiram transformar a vitória em goleada, após Bruno Guimarães deixar o dele aos 41' e fechar o contador.

O resultado coloca o Furacão na vice colocação do Grupo G, com a mesma pontuação do terceiro colocado, Tolima, porém levando vantagem no saldo de gols e um a menos que o líder Boca Jrs.

O Athletico-PR volta a campo no próximo domingo (17), dessa vez pelo Campeonato Paranaense. O clube visita o Maringá, no Estádio Willie Davids, às 16h.