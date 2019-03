Regularizado, Diego Souza pode estrear pelo Botafogo no clássico contra o Fluminense

A torcida alvinegra teve uma ótima notícia nesta sexta-feira (15). Treinando com o elenco desde o início da semana, Diego Souza foi regularizado e já pode estrear com a camisa do Botafogo. Seu nome apareceu no BID da CBF e no Bira da Ferj e, com isso, o centroavante pode entrar em campo no clássico de domingo (17) contra o Fluminense, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Foto: Reprodução

Principal reforço do clube para esta temporada, o novo camisa 7 está 100% fisicamente, já que estava em atividade pelo São Paulo antes de voltar ao Rio de Janeiro. O jogador de 33 anos participou de um jogo-treino contra a equipe sub-20, onde se movimentou normalmente e mostrou estar apto a entrar em campo oficialmente.

Com contrato por empréstimo até dezembro de 2019, quando termina também seu vínculo com o Tricolor paulista, Diego Souza terá a chance de colocar em prática a tão famosa 'Lei do Ex', já que deverá estar em campo contra o Fluminense, onde acumulou duas passagens - 2003 a 2005 e 2016.