Erik elogia Diego Souza e não se incomoda em dividir holofotes:"Só quem tem a ganhar é o Botafogo"

Artilheiro do Botafogo na temporada com seis gols, Erik celebrou o ótimo início de ano e a chegada de Diego Souza, maior contratação recente do clube. Para ele, quem ganha é o Alvinegro e uma vitória do grupo vale mais do que qualquer desempenho individual.

"Independente do destaque individual de cada partida, no final vamos sempre valorizar todo o grupo. O que mais me deixa feliz é sair de campo vitorioso. Independe de quem seja o melhor em campo. Tenho um pai apaixonado pelo clube, eu me identifiquei bastante também. Estamos ganhando um grande jogador e ele (Diego Souza) está ganhando uma família", frisou.

Ainda sobre Diego, Erik elogiou o novo camisa 7 do Botafogo e abriu espaços para o reforço.

"Atleta de alto nível, que vestiu a camisa de grandes clubes, até da Seleção. Diego Souza pode contar comigo e com todo o grupo. Somos uma família. Acredito que ele vai ajudar muito a gente. Mas quem decide a forma dele jogar é o Zé."

Erik também falou sobre a pressão da torcida com alguns jogadores. Atualmente xodó da torcida alvinegra, o atacante já viveu momentos distintos na carreira e hoje, mais experiente, tenta ajudar os companheiros dentro e fora de campo.

"É um assunto muito delicado. Já passei por isso na minha carreira. Estamos sujeitos a vaias. Somos cobrados como em qualquer profissão. Meu papel é de apoiar meu companheiro. Quando percebo que alguém está sendo vaiado, procuro ajudá-lo. Como aconteceu com o Marcinho. Não me cansei, todo tempo batia palma para ele. No segundo tempo ele foi feliz dando a assistência para o Kieza, que também vinha sendo criticado. Alguns jogadores que eles acharem que não estão jogando como eles queriam, podem ter certeza que ali dentro a gente se cobra. E esses jogadores são os que mais trabalham."

O próximo desafio do Alvinegro é domingo, contra o Fluminense às 19h (de Brasília), no Maracanã, válido pela Taça Rio. Motivado, Erik falou em foco total para brigar pelo título da competição.

"Temos jogos de extrema importância pela frente. Estamos trabalhando e evoluindo. Criar identidade em campo. O mais importante é vencer, não o gol do Erik. Quero títulos na minha carreira", disse o atacante.

Perguntado sobre a expectativa no clássico diante do tricolor, o atacante elogiou o trabalho de Fernando Diniz e disse esperar um grande jogo.

"É um clássico, sempre é especial, definido em detalhes. O Diniz eu conheço o trabalho dele, de jogar contra. Vem em crescente muito grande, da nova geração como o Zé Ricardo. Acredito que vai ser um grande jogo, estamos preparados e trabalhando para fazer uma grande partida. A vitória é o que mais nos interessa."