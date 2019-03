Com dois gols de Luciano, Fluminense vence Boavista e se mantém na liderança do Grupo C

Nesta quinta-feira (14), Fluminense e Boavista se enfrentaram em Bacaxá, em jogo antecipado, válido pela 5ª rodada da Taça Rio. O Tricolor venceu por 3 a 0. Márcio Costa marcou contra e Luciano marcou duas vezes.

O gol contra, que abriu ou o placar, aconteceu aos três minutos do primeiro tempo. Caio Henrique cobrou escanteio e após disputa de Yony González e Elivélton, a bola sobrou nos pés de Márcio Costa, que mandou para o próprio gol.

Aos nove minutos, o Boavista assustou com Carlos Alberto em cobrança de falta. O goleiro Rodolfo espalmou para lateral.

A partida seguiu sem muitos lances de perigo, com o Fluminense sem pressa de atacar devido ao gol logo no início. Aos 24 minutos, Ganso tocou para Caio Henrique, que adiantou para Everaldo, mas o atacante se enrolou e perdeu a bola.

Aos 38 minutos, o Fluminense ampliou com Luciano. O lance iniciou com o chute de Yony González, que o goleiro Rafael espalmou. Everaldo pegou o rebote e chutou para Luciano, que marcou seu primeiro gol na partida.

O segundo tempo começou e Luciano marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Tricolor. Após erro de Elivélton, que tentou isolar a bola, o atacante desviou e encobriu o goleiro. Esse foi o sexto gol do camisa 18 no Campeonato Carioca.

Aos 13 minutos, o Boavista tentou diminuir com Mosquito. O atacante bateu para o gol após passe de Márcio Costa. A bola saiu em escanteio.

O Boavista teve mais uma boa chance aos 31 minutos, com Stephanno. Allan errou o passe e a bola parou nos pés de Wellington Silva, que tocou para o meia, que mesmo com liberdade, perdeu a chance.

Nos minutos finais, o Fluminense apenas administrou o resultado e o Boavista ficou mais com a posse de bola, mas não criou lances de perigo.

Com a vitória, o Fluminense permanece na liderança do grupo B, com 10 pontos conquistados. Enquanto o Boavista é o lanterna do grupo C, com dois pontos. No próximo domingo (17), as equipes voltam a campo para mais uma rodada da Taça Rio. O Fluminense recebe o Botafogo, no Maracanã, às 19h. O Boavista enfrenta o Americano, em Bacaxá, às 18h.