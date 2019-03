Fernando Diniz analisa vitória sobre Boavista: "Fiquei contente com o desenvolvimento"

O técnico Fernando Diniz concedeu entrevista após a vitória por 3 a 0 do Fluminense sobre o Boavista, em Bacaxá. Segundo ele, a equipe fez uma boa partida, mas ainda pode melhorar.

“O time fez uma boa partida, mas sempre tem margem para evolução. Do jeito que a gente jogou, a vitória seria provável. Fiquei contente com o desenvolvimento da equipe, que estava muito concentrada no jogo. Oferecemos poucas chances ao Boavista”, disse Diniz.

Marquinhos Calazans, que interessa ao São Paulo, ficou fora desta partida devido a uma lesão. Fernando Diniz afirmou que tem interesse na permanência do jogador no Fluminense. E revelou que não sabe se o desejo de Calazans é o mesmo.

“Eu sei do interesse do São Paulo, conversei com ele. A minha intenção é que ele fique, mas não depende só de mim. Depende de outras coisas, de valores e da vontade do Marquinhos. Ele estava sendo importante, foi muito utilizado por mim. Estava muito no começo quando falamos, ele não falou nada. Não sei em que pé está a negociação e também não sei o que o Marquinhos pensa”

O meia Paulo Henrique Ganso foi substituído na metade do segundo tempo, após sofrer uma pancada. O lance deixou parte da torcida preocupada, mas o próprio jogador tratou de tranquilizar a todos ao apito final. Diniz afirmou que a equipe poderá contar com ele na próxima partida.

“Não é problema. Vamos reavaliar amanhã e sábado. Acredito que poderemos contar com ele no domingo”

Após a partida contra o Botafogo, o Fluminense terá pela frente o Antofagasta, adversário da primeira fase da Copa Sul-Americana. Após o empate em 0 a 0 no Maracanã, a partida de volta será no Chile, na próxima quinta-feira (21). Diniz destacou a importância da competição.

“É um torneio extremamente importante. É a única competição continental que a gente disputa na temporada, então vamos nos empenhar ao máximo para conseguir grande resultado no Chile”

Com isso, surgiu a pergunta sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores na partida contra o Alvinegro. Diniz despistou ao dizer que isso será resolvido apenas no sábado, véspera do confronto.

“A gente vai resolver isso só no sábado, quando os jogadores vão chegar. Vamos ver como vamos montar a equipe para o clássico pensando também no jogo lá no Chile", finalizou.

No próximo domingo (17), o Fluminense recebe o Botafogo, no Maracanã, às 19h. O confronto é válido pela quarta rodada da Taça Rio. O Tricolor é o líder do grupo B com 10 pontos conquistados.