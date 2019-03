Kannemann frisa desejo de jogar Gre-Nal e avalia situação no Gauchão e na Libertadores

Líder no Campeonato Gaúcho e lanterna do grupo H na Libertadores. Essa é a situação do Grêmio às vésperas do Gre-Nal 418, que acontece neste domingo, às 19h na Arena, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

Para Kannemann, a equipe de Renato Portaluppi precisa encontrar um equilíbrio entre as duas competição. Aniversariante da quinta-feira (14), o zagueiro falou do assunto em coletiva.

"Estamos em uma posição muito boa no Gaúchão. Vários gols a favor e apenas um contra, foram só vitórias e empates. Na Libertadores não tivemos esta sorte. Mas estamos tranquilos. Não somos os melhores por estarmos em primeiro no Gauchão e nem os piores por sermos lanterna do grupo na Libertadores”.

O argentino e o parceiro de zaga Geromel apenas correram em volta do gramado na atividade de quinta-feira (14). Apesar disso, eles não preocupam para o clássico: “Todo mundo gosta de jogar clássico. Temos que aproveitar o que fizemos bem no Campeonato Gaúcho, corrigir o que fizemos de pior na Libertadores e botar o melhor em campo”.