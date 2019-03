Internacional tenta efeito suspensivo para ter Nico López no Gre-Nal 418

O departamento jurídico do Internacional entrou com pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para poder ter Nico López no Gre-Nal 418. A pena do atacante foi aumentada para quatro jogos em julgamento na última quinta-feira (14).

Por incidente no duelo contra o Juventude, o uruguaio foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê prática de agressões físicas durante a partida. O gancho, inicialmente, foi de apenas dois jogos, mas o Pleno Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) da Federação Gaúcha optou pelo aumento da pena.

Presidente do Colorado, Marcelo Medeiros expôs sua indignação pelo Twitter: “Indignação é a palavra para descrever nosso sentimento hoje. O resultado do julgamento de recurso do Nico López é revoltante. Atleta agredido recebe punição igual a de seu agressor. Inaceitável!”, consternou.

Indignação é a palavra para descrever nosso sentimento hoje. O resultado do julgamento de recurso do Nico López é revoltante. Atleta agredido recebe punição igual a de seu agressor. Inaceitável! — Marcelo Medeiros (@medeirosinter) March 14, 2019

Entristecido, Nico López também publicou uma mensagem direcionada aos torcedores: “Boa noite galera!!! Gostaria de dizer que estou muito triste com esse novo resultado do STJD, faltando 3 dias para o clássico, um jogo importante para mim, mas não vou baixar a cabeça, seguimos...”.

Inter e Grêmio se enfrentam no domingo, às 19h, na Arena do Tricolor, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A decisão do STJD deve sair ainda nesta sexta-feira (15). O elenco do Colorado treina na parte da tarde no Centro de Treinamento do Parque Gigante.