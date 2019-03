Presidente do Internacional expressa indignação com suspensão de Nico López

O aumento da suspensão, de dois para quatro jogos, do atacante Nico López causou revolta na direção do Internacional. O presidente Marcelo Medeiros convocou coletiva de imprensa e externou seu transtorno com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS).

Alegações como “golpe” à tradição do clube, tirar a força da rivalidade entre as equipes e agressão ao equilíbrio técnico foram levantadas pelo mandatário. Marcelo ainda confirmou que Odair Hellmann mandará um time diferente do que venceu o Allianza Lima para Libertadores, “usando a força de seu grupo”.

“O Inter vem de forma veemente expressar a sua indignação com o resultado do pleno do TJD-RS, que ampliou a punição ao Nico López, igualando essa punição a de seu agressor. A decisão de ontem agride a qualidade da competição, o equilíbrio técnico e desestimula o torcedor. O Inter historicamente é o clube que sempre valorizou a nossa competição. E sempre se orgulhou de ser o maior vencedor dos títulos regionais. A decisão de ontem é um golpe na nossa tradição, fere o nosso torcedor e tira a qualidade de uma rivalidade que nós enaltecemos como uma das maiores do mundo. O Inter no próximo domingo não utilizará a equipe que entrou em campo na última quarta-feira. Utilizando, como vem fazendo, para o próximo Gre-Nal a força de seu grupo”.

Demonstrando “estranheza” com a decisão, Marcelo Medeiros ainda revelou que o jurídico do Colorado desistiu do efeito suspensivo, mas que, apesar do dano causado, vai recorrer para zerar a ficha de Nico. O presidente ainda levantou a questão do julgamento ter sido realizado antes do Gre-Nal 418.

“Alguns aspectos nos causam estranheza. O jogo ocorreu em 10 de fevereiro, o julgamento ocorreu no dia 20. A normalidade das sessões do pleno do TJD ocorre às terças-feiras. E esse julgamento foi marcado para uma quinta-feira, véspera de Gre-Nal. O Inter entrou com recurso, mas sem efeito suspensivo. Pretende recorrer para zerar a ficha do jogador. Mas o dano já está concretizado. Entrou com apelo cabível”.