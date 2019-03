Em situações distintas, São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Palmeiras se enfrentarão pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu, às 16h30, neste sábado (16). A partida que estava inicialmente marcada para o Morumbi, teve de ser alterada por conta das enchentes que o estádio sofreu, após fortes chuvas na capital paulista.

Ambas equipes buscam vencer seu primeiro clássico na temporada, mas a situação dos times é um pouco diferente. Atualmente, o São Paulo soma 14 pontos e está na segunda colocação do Grupo D, três atrás do Ituano, líder da chave. O Oeste vem logo atrás, com dois pontos a menos. Caso o Tricolor perca contra o Palmeiras e o Rubrão vença o Corinthians, o São Paulo terminaria a rodada fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Verdão está bem encaminhado para a fase mata-mata da competição. A equipe Alviverde soma 19 pontos e segue na ponta do Grupo B, mesmo com um jogo a menos. Se vencer o Choque-Rei, estará classificado para a próxima fase.

Reforço para o clássico

O São Paulo contará com dois reforços para a partida contra o Palmeiras. O lateral-esquerdo Reinaldo está de volta à equipe. O jogador foi liberado pelos médicos após se recuperar de um problema muscular na perna esquerda e foi relacionado para o jogo. Outra novidade é o retorno de Jonatan Gómez. O argentino se revigorou de uma amigdalite e também foi relacionado.

Reinaldo na última preparação antes do clássico (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Foco nas bolas paradas

A última atividade de preparação do Tricolor foi focado em bolas paradas. Vagner Mancini, técnico interino até Cuca assumir, priorizou cobranças de falta, escanteio e jogadas ensaiadas.

Vagner Mancini comandando o treino da equipe (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O treinador terá uma dúvida na escalação da equipe. Mesmo treinando com Léo de titular na lateral-esquerda, há dúvidas de quem começará jogando no setor, já que Reinaldo se recuperou de lesão e está entre os relacionados.

Desfalques no São Paulo

A equipe não contará com Everton, Liziero e Biro Biro. Os três jogadores, recuperados de lesão, ainda não estão à disposição de Mancini. Na última semana, os atletas treinaram separado do elenco.

Outro desfalque é Bruno Alves. O zagueiro cumprirá suspensão e, por conta disso, o técnico deverá alterar a escalação, alterando o esquema de três zagueiros que vinha utilizando nos últimos jogos.

Efeito suspensivo cedido

Gonzalo Carneiro está liberado para a partida após o clube conseguir o efeito suspensivo do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva). O atacante foi expulso contra o Red Bull Brasil e recebeu dois jogos de suspensão. O jogador cumpriu o gancho de apenas um jogo, contra o Bragantino.

Treino com os portões fechados

O Palmeiras terminou a preparação para o Choque-Rei com os portões fechados. Quase todo elenco estava à disposição para o último treino antes da partida.

A imprensa só foi liberada para registrar imagens da Academia de Futebol por dez minutos, que só foi possível acompanhar o aquecimento da equipe.

A boa notícia fica para o retorno de Gustavo Gómez, Bruno Henrique e Scarpa, que voltaram a treinar com bola. Até então, os jogadores só trabalhavam na parte interna.

Camisa 10 liberado para o clássico

Moisés, punido por um jogo de suspensão, foi liberado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo), que cedeu o efeito suspensivo para o meia. O Palmeiras ainda pediu um novo julgamento para seu jogador.

(Foto: Cesar Greco)

Desfalques no Verdão

O Palmeiras não poderá contar com Luan e Deyverson para o clássico. O zagueiro se recupera de um estiramento muscular na coxa e o atacante cumprirá seu último jogo de suspensão, após cuspir no rosto de um jogador do Corinthians.

Soberania palmeirense

O São Paulo não derrota o Palmeiras no Campeonato Paulista desde 2009, quando venceu por 1 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram nove vezes no estadual. O Verdão venceu seis vezes, e as outras três partidas terminaram empatadas. O Tricolor marcou apenas quatro gols nos seis últimos jogos, já o Palmeiras balançou as redes 18 vezes.

Arbitragem

Quem apita a partida é Thiago Duarte Peixoto. O árbitro será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Tatiane Sacilotti dos Santos.