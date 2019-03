Palmeiras derrota São Paulo e garante classificação para próxima fase do Paulista

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no último sábado (16). Em partida realizada no Pacaembu, o Verdão venceu por 1 a 0 e garantiu classificação para a fase mata-mata da competição. O Tricolor se complicou e dependerá de combinações de resultado para se classificar.

A primeira etapa começou com o Palmeiras com a maior posse de bola. Os visitantes chegaram a 72% com a bola nos pés. A primeira e única chance de gol na primeira etapa foi pelo lado do São Paulo. Aos 19 minutos, pelo lado esquerdo da entrada da área, Hernanes bateu falta de canhota e mandou direto para o gol. Weverton foi bem na bola e espalmou para escanteio.

Além das poucas oportunidades, o primeiro tempo acumulou cinco cartões amarelos. Foram quatro para o lado do Palmeiras e um para o São Paulo.

O segundo tempo foi como o primeiro, sem chances claras de gol para as equipes e pouca intensidade. Quem assustou primeiro foram os visitantes. Aos 17 minutos, Ricardo Goulart recebeu belo passe de Gustavo Scarpa e saiu na cara do gol adversário. Na finalização do meia, Arboleda chegou no carrinho e mandou para escanteio. Aos 25, Hernanes sentiu a coxa e saiu lesionado. O atacante Brenner entrou no lugar do jogador.

Com a saída do meia, o São Paulo não conseguia mais criar oportunidades e a bola não chegava no ataque. Aos 34 minutos, Carlos Eduardo se livrou da marcação de Igor Vinícius, tabelou com Dudu e mandou um forte chute de primeira no ângulo. A bola estourou no travessão e entrou. Um golaço!

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 22 pontos e garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo, com 14, pode perder a segunda posição para o Oeste, caso o Rubrão derrote o Corinthians. O Tricolor pode chegar para a última rodada na terceira posição e, caso isso aconteça, dependerá de uma combinação de resultados para se classificar.

O São Paulo enfrentará o São Caetano pela última rodada da fase de grupos no Campeonato Paulista, no Anacleto Campanella, na próxima quarta-feira (20), às 21h30. Para cumprir tabela, o Palmeiras encara a Ponte Preta no Allianz Parque, às 21h30, na próxima quarta-feira.