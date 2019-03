Com Alerrandro decisivo, Atlético-MG bate América-MG e garante liderança do Mineiro

ReveBatalha de gigantes! O Atlético-MG venceu o América-MG por 3 a 2 na tarde deste domingo (17), no estádio Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Na primeira etapa, ​​​​​Réver, Felipe Azevedo balançaram as redes para suas respectivas equipes. No segundo tempo, Alerrandro duas vezes e Paulão fecharam o marcador.

Depois de várias críticas por conta da escalação da equipe nos três últimos jogos do Atlético-MG na Copa Libertadores, a comissão técnica ouviu as vozes das arquibancadas e sacou o lateral-direito Patric, e o volante Elias do time titular. Em seus lugares, entraram o lateral Guga e o meia David Terans, respectivamente. A escalação alvinegra teve, ainda, outra supresa. O jovem Alerrandro entrou no lugar do experiente Ricardo Oliveira, que foi diagnosticado com febre neste domingo.

O primeiro tempo entre as duas equipes foi bastante equilibrado, com o Coelho tendo um pouco mais de posse de bola. Aos 15', o Galo teve a primeira boa chance. Luan fez grande jogada pela esquerda, tocou para Alerrandro que rolou para o zagueiro Igor Rabello que arriscou de fora da área. A bola tinha endereço, mas o goleiro Fernando Leal fez boa intervenção.

Embora sumido no jogo, o uruguaio David Terans se destacava nas cobranças de escanteio. Aos 27', em arremate pela direita, a bola salpicou na área e sobrou para o capitão Réver inaugurar o placar no Mineirão. Com o gol, a equipe atleticana diminuiu um pouco o ritmo e segurou a partida.

Aos 37', também em cobrança de escanteio, a marcação do Atlético-MG deu brecha e o atacante Felipe Azevedo recebeu sozinho dentro da área para empatar a partida.

Na segundo tempo, o jogo recomeçou com as duas equipes pecando em qualidade técnica. Aos 13', o meia do América-MG, Matheusinho, deixou a sola em dividida com Cazares e levou o vermelho direto. Dessa forma, o Galo conseguiu pressionar um pouco mais o Coelho. Aos 18', em arremate errado de Fábio Santos fora da área, a bola sobrou para Luan na direita que só teve o trabalho de rolar para Alerrandro colocar o Atlético-MG em vantagem.

Mal deu tempo para a torcida comemorar e o América-MG empatara o jogo três minutos depois, com o zagueiro Paulão, novamente em cobrança de escanteio. Com a liderança em risco, o Atlético-MG se lançou ao ataque, mas faltava com a qualidade nas jogadas.

Por fim, aos 45' da etapa final, o garoto Alerrandro marcou mais um e deu a vitória para o Galo no estádio com 43.137 pagantes. Em uma bela jogada do colombiano Yimmi Chará pela esquerda, a bola ficou se rebatendo dentro da área até sobrar livre para Alerrandro mandar para o fundo das redes e garantir a liderança isolada no Campeonato Mineiro.

Situação e tabela

Com o primeiro lugar garantido independentemente dos resultados da próxima rodada, o Atlético-MG acumula, no momento, 25 pontos na tabela. Na próxima rodada, os comandados de Levir Culpi vão até Juiz de Fora, onde enfrentam o Tupynambás, às 21h30 (Horário de Brasília).

Já o o Coelho caiu para a terceira colocação, com 21 pontos conquistados. Na próxima quarta, a equipe de Givanildo Oliveira tem pela frente, em casa, o Guarani-MG, no mesmo horário.