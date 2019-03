Em busca da classificação, Fluminense e Botafogo fazem primeiro clássico Vovô do ano

Neste domingo (17), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela primeira vez no ano. O confronto será disputado no Maracanã, às 19h (de Brasília), válido pela 4ª rodada da Taça Rio. As equipes vivem momentos distintos e buscam a vitória por motivos diferentes na tabela.

Conhecido como Clássico Vovô, se dá esse nome por serem os primeiros clubes praticantes de futebol do Rio de Janeiro e também, o grande clássico mais antigo do Brasil. A primeira partida entre as equipes foi em 1905, quando o Tricolor venceu o Alvinegro por 6 a 0. No geral, são 360 jogos, com 130 vitórias para o Flu contra 121 do glorioso e o confronto acabou empatado 109 vezes.

O confronto marcará a estreia de Diego Souza pelo Botafogo, justamente contra o Fluminense, clube que foi revelado. Além do estreante, Cícero, Cavalieri e Kieza também defenderam o time das Laranjeiras. Pelo Tricolor, Airton, Bruno Silva e Gilberto jogaram no Alvinegro.

Fluminense busca a vitória para se garantir na semifinal da Taça Rio

O Tricolor é líder do Grupo B com dez pontos e vem embalado após vencer o Boavista por 3 a 0, a segunda consecutiva na competição. Em caso de triunfo, encaminha a classificação para a semifinal da Taça Rio.

A possibilidade de titulares serem poupados pensando nos confrontos em sequência contra Antofagasta (Sul-Americana) e Flamengo. A equipe comandada por Fernando Diniz deve entrar em campo com força máxima a campo. Léo Santos continua como substituto de Digão, que se recupera de fratura na fíbula da perna esquerda.

O treinador do Fluminense falou sobre o jogo e espera um jogo complicado, apesar do momento delicado do Botafogo.

"Trata-se de um clássico, um jogo complicado, e precisamos sempre esperar equilíbrio. Vamos mandar a campo uma equipe em condições de brigar pela vitória, mesmo respeitando o adversário" disse Diniz.

Provável escalação do Fluminense:

Rodolfo; Gilberto (Ezequiel), Matheus Ferraz, Léo Santos, Caio Henrique; Airton, Bruno Silva, Ganso; Luciano, Everaldo e Yony González.

Botafogo precisa da vitória para se manter vivo no Carioca

O atual campeão ainda em busca de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O time comandado por Zé Ricardo precisa muito da vitória e tem a estreia de Diego Souza como uma de suas principais apostas. Além do estreante, o treinador conta com o retorno de Alex Santana no meio-campo, ainda neste setor, Jean retorna ao time titular para dar mais força de marcação ao time.

O Botafogo vem de vitória sobre o Madureira por 2 a 1, de virada, mas ainda segue em situação delicada na competição. O Alvinegro precisa vencer para manter chances reais de classificação. Um tropeço pode significar a eliminação precoce no Carioca.

Zé Ricardo, treinador do Botafogo, sabe que o time vem sofrendo na competição mas acredita em uma volta por cima.

"O Botafogo poderia estar em uma situação melhor na tabela de classificação, mas infelizmente não podemos mudar o que passou no Campeonato Carioca. O jogo contra o Fluminense é uma oportunidade de embalarmos, apesar de sabermos como clássico sempre traz um alto grau de dificuldade" afirmou Zé.

Provável escalação do Botafogo:

Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan; Jean, Alex Santana e Cícero; Erik, Luiz Fernando e Diego Souza.