Joinville surpreende no fim e vence Chapecoense pelo Campeonato Catarinense

Em partida com muitas oportunidades perdidas, o Joinville aproveitou e levou a melhor em cima da Chapecoense em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Catarinense. Sem chances de classificação, o Tricolor conquista sua terceira vitória no estadual.

A primeira etapa começou apagada e defensiva, aos 20 minutos de jogo ainda não havia acontecido nenhum lance de perigo para ambos os times. A pressão da torcida da casa era grande, que participava do jogo com vaias.

Aos 27 minutos, o zagueiro Marlon, do JEC, pegou a sobra na intermediária, ajeitou e chutou forte de longe. A bola foi em direção ao meio do gol e facilitou a defesa de João Ricardo, que não teve problemas em evitar a passagem.

A primeira grande chance da partida só veio a acontecer aos 34, quando Rildo cruzou da direita para Everaldo, que disputou a bola e desviou para o gol, mas Jefferson defendeu prontamente e salvou o time visitante.

O Joinville ainda chegou à área da Chapecoense antes do fim da primeira etapa. Após cruzamento, Wellington Rato conseguiu vantagem na bola aérea, mas sem ângulo cabeceou a bola pra fora. Sem maiores emoções os primeiros 45 minutos encerraram com placar zerado.

Quem começou a segunda etapa assustando o adversário foi a Chape, aos seis minutos Bruno Pacheco cruzou, a zaga corta, e Márcio Araújo pega a sobra de primeira. A bola vai forte Jefferson espalma para escanteio, salvando os visitantes.

Aos 18, o Verdão desperdiça mais uma oportunidade de gol, desta vez Lourency mandou a bola pra fora. Mas aos 20 minutos, o JEC não deixou a chance escapar e abriu o placar. Rodrigo Figueiredo cobrou o escanteio e Marlon subiu sozinho, a bola bateu na trave e entrou: 1 a 0.

A Chapecoense tentou ser mais ofensiva após levar o gol e teve uma boa chance aos 25, quando em cobrança de escanteio, Everaldo subiu e cabeceou a bola, mas ela foi pela linha de fundo. Aos 31 a equipe perde uma chance inacreditável de empatar com lance de Everaldo.

Mas o atacante não deixou passar outra, aos 34, Renato cobra lateral e Everaldo cabeceia. O goleiro Jefferson salvou o JEC no primeiro lance, mas o atacante estava bem posicionado e mandou a bola para o fundo das redes: 1 a 1.

Buscando a virada, aos 37, Renato apareceu na área e chutou de primeira com força, mas Jefferson faz milagre, espalmando a bola para salvar o time visitante de levar o segundo gol.

Após perder outra grande chance aos 46, o time alviverde leva a virada do jogo dois minutos posteriores ao ato. Em cobrança de falta perto da área, Hugo Almeida cobrou com categoria. A bola bateu no travessão e entrou: 2 a 1.

Sem tempo para mais nada, o apito final soa e o JEC confirma a volta para casa com três pontos na bagagem. As equipes entram em campo novamente no meio da semana, a Chapecoense recebe o Atlético Tubarão na quarta (20), enquanto o JEC duela contra Hercílio Luz na quinta (21).