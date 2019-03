Criciúma vence Tubarão e se aproxima do G-4 do Catarinense

Após dois tropeços em casa, o Criciúma voltou a vencer no Campeonato Catarinense. Na tarde deste domingo (17), visitou o Atlético Tubarão e conquistou a vitória por 1 a 0. Daniel Costa, no início do segundo tempo, aproveitou pênalti sofrido por Julimar para definir o confronto, válido pela 13ª rodada.

O resultado mantém o Tigre na sexta posição, mas agora a três pontos do Marcílio Dias, que hoje estaria classificado para as semifinais. O Peixe segue em último, perdendo a chance de sair da zona de rebaixamento, com os mesmos três pontos de diferença para o Hercílio Luz.

Com as duas equipes precisando da vitória, o jogo iniciou bastante disputado. Logo aos quatro minutos, Julimar obrigou Belliato a praticar sua primeira defesa. O Criciúma manteve o controle da partida nos primeiros minutos, enquanto o Tubarão esbarrava no nervosismo.

Os mandantes começaram a chegar com mais perigo a partir da segunda metade da primeira etapa. Investindo em cruzamentos e bolas paradas, nenhuma finalização colocou Bruno Grassi para trabalhar. Com pouca inspiração dos jogadores, o primeiro tempo terminou zerado.

Na volta do intervalo, o Criciúma em seu primeiro ataque conseguiu um pênalti. Em cobrança de escanteio, após bate-rebate, Julimar, ao buscar o chute, foi desequilibrado por Belliato. Na cobrança, Daniel Costa deslocou o goleiro para fazer 1 a 0.

Em rápida resposta, o Tubarão também teve a penalidade máxima marcada ao seu favor. Sandro derrubou Edu na pequena área, mas Bruno Grassi pulou certo para espalmar a cobrança de Daniel.

A partir de então, o Tigre passou a esperar o adversário em seu campo de defesa e a explorar os contra-ataques. Sem organização, os donos da casa não conseguiam jogadas trabalhadas para conseguir a igualdade. No "abafa", melhor para a zaga do Criciúma, que terminou a partida sem sofrer maiores sustos.

Na próxima quinta-feira (21), o Criciúma encara o Brusque, fora de casa. Um dia antes, o Tubarão mede forças contra a Chapecoense, no Oeste do estado. Ambos os jogos serão válidos pela 14ª rodada do Campeonato Catarinense.