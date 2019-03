Pressionado, Grêmio recebe Internacional alternativo pelo Campeonato Gaúcho

Enfim chegou o primeiro clássico do ano! Com promessa de 45 mil torcedores, o Grêmio recebe o Internacional, neste domingo (17), na Arena, às 19h, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho - penúltima antes das quartas.

Para o Gre-Nal 418, o Tricolor irá com força máxima. No entanto, a dúvida fica em torno do zagueiro Pedro Geromel, que saiu mais cedo dos treinos. Do outro lado, o presidente do Colorado, Marcelo Medeiros, avisou que o time entrará com os reservas.

Grêmio espera manter invencibilidade no Estadual

Em nove jogos, o Tricolor venceu sete e empatou duas. Já classificado para por antecipação, precisa apenas de um empate para garantir o topo da tabela.

Sem se preocupar com suspensões, Renato Portaluppi está com os titulares à sua disposição. A única preocupação do treinador será com Pedro Geromel. O zagueiro está resfriado e acabou deixando o treino mais cedo.

O atacante Everton descartou um possível favoritismo do Grêmio. O camisa 11 reforçou o bom momento do rival.

"Clássico é um jogo diferente. Ano passado, a gente estava em um excelente momento, e eles não tão bem, e acabou um empate na Arena. Isso é relativo, quando é clássico a força se iguala. A gente procura esquecer o jogo da Libertadores, por ser outra competição. Um dos piores jogos desde que o Renato está aqui. Procuramos corrigir o que erramos, o professor tem nos alertado da qualidade do adversário, que vive bom momento. Mas sabemos das nossas qualidades e vamos tentar colocar em prática".

Provável escalação: Paulo Victor; Leonardo, Geromel (Paulo Miranda), Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu.

Em protesto da pena de Nico López, Inter entra com reservas

Com uma sequência de sete vitórias entre Gauchão e partidas da Libertadores, o Colorado está invicto há três duelos no Gre-Nal. Contudo, o Internacional não irá entrar em campo com seus principais jogadores. Após um novo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), Nico López levou mais dois jogos de suspensão - devido aos incidentes contra o Juventude.

Em entrevista coletiva, o presidente Marcelo Medeiros ficou transtornado com a nova punição do atacante e afirmou que o Inter irá jogar com os reservas.

"O Inter vem de forma veemente expressar a sua indignação com o resultado do pleno do TJD-RS, que ampliou a punição ao Nico López, igualando essa punição a de seu agressor. A decisão de ontem agride a qualidade da competição, o equilíbrio técnico e desestimula o torcedor. O Inter historicamente é o clube que sempre valorizou a nossa competição. E sempre se orgulhou de ser o maior vencedor dos títulos regionais. A decisão de ontem é um golpe na nossa tradição, fere o nosso torcedor e tira a qualidade de uma rivalidade que nós enaltecemos como uma das maiores do mundo. O Inter no próximo domingo não utilizará a equipe que entrou em campo na última quarta-feira. Utilizando, como vem fazendo, para o próximo Gre-Nal a força de seu grupo".

Provável escalação: Daniel; Bruno, Roberto, Emerson Santos e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, D'Alessandro, Sarrafiore e Neilton; Pedro Lucas.