Pablo Armero é anunciado como novo reforço do CSA

Pablo Armero é o mais novo reforço do CSA para a temporada 2019. Os planos do Azulão é que o lateral-esquerdo colombiano chegue ao Brasil até a próxima sexta-feira (22) para fazer exames médicos e ser apresentado oficialmente no CT do Mutange.

No Brasil, Armero jogou por Palmeiras, Flamengo e, recentemente Bahia, em 2017. Pelo tricolor soteropolitano, o lateral realizou 21 jogos e não marcou nenhum gol. Já no clube da Gávea, ele teve passagem conturbada e, em seis meses, atuou apenas em cinco jogos.

O colombiano foi destaque mesmo em sua passagem pelo Palmeiras, em 2009 e 2010. Com a camisa alviverde foram 80 partidas. Ele caiu nas graças da torcida por ser irreverente nas comemorações com coreografias.

A contratação de Armero por parte do CSA serve para qualificar o elenco do time alagoano, que acabara de subir à Série A do Brasileirão. Tendo em vista que ele já disputou duas Copas do Mundo.