Governador Witzel rompe contrato com Maracanã e anuncia nova licitação para o estádio

O governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou nesta segunda-feira (18), o rompimento do contrato atual de concessão do Maracanã. Desta forma, o poder público reassume o controle do complexo esportivo. A medida invalida os contratos de Flamengo e Fluminense com o estádio.

"Estamos retomando o Maracanã, sem qualquer prejuízo das partidas de futebol ou aos clubes. Vamos nos próximos 30 dias ter uma intervenção no Maracanã, por meio da secretaria e da Suderj, com uma comissão que estou constituindo, para fazer uma retomada. Estaremos modulando uma permissão de uso até que façamos então uma nova concessão por meio de parceria público privada" - disse Witzel.

A caducidade do contrato será publicada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial. Com isso, a atual concessionária, gerida pela Odebrecht, tem até 19 de abril para deixar o estádio por completo.

Na pauta, o Governo do Estado declara a caducidade da concessão do Maracanã, com efeitos a partir de 30 dias contados da data de publicação da decisão. pic.twitter.com/3YzLDij4uT — Governo do RJ (@GovRJ) 18 de março de 2019

Ao anunciar a decisão, Witzel explicou que pesou o não pagamento da outorga por parte da concessionária. Segundo o poder público, a dívida é de R$ 38 milhões, desde maio de 2017. O governador explicou que ouviu clubes e a Ferj para embasar a decisão.

"Ainda mais com descumprimento de contrato, não dá para manter, ainda mais com dívida", afirmou.

O governador fez referência a incidente da final da Taça Guanabara para exemplificar o descontentamento com a condução de alguns conflitos no estádio:

"Vou conversar com os clubes para que não aconteça o que houve no Fluminense x Vasco. Ficamos esperando a Justiça decidir com 30 mil querendo entrar, e a polícia no meio dessa história", salientou.

O governador confirmou que na Copa América os jogos vão acontecer no Maracanã.

"Sem o maior problema. Já conversei com o presidente da Conmebol, mantenho contato, nada disso vai sofrer prejuízo. Estamos recuperando o estado do Rio. Estamos pagando salários em dia", disse.