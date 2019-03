Bergson não foca na disputa pela artilharia no Athletico-PR: "Objetivo é ser campeão"

Após a atuação de gala na partida contra o Maringá, onde marcou dois gols e participou dos outros dois, Bergson demonstrou indiferença pela artilharia do estadual, e disse que o objetivo principal é ser campeão. Com cinco gols, o atacante rubro-negro é o artilheiro do Campeonato Paranaense.



"Meu objetivo é ser campeão. Só. Artilharia sempre fica em segundo plano para mim. Se minha equipe estiver ganhando, para mim está ótimo", revelou.



Mesmo com as boas atuações, Bergson não tem futuro garantido no Furacão. Ele não tem sido utilizado por Tiago Nunes na equipe principal, e o Avaí tem interesse em contar com o atleta.



"Fiquei sabendo desse interesse do Avaí por cima. Eu procuro me concentrar no jogo, no estadual. Se meu trabalho na equipe principal não está sendo usado, é bom saber que tem interesse de outras equipes e outros treinadores que contam com o meu trabalho. Então, fico feliz de estar ajudando. Minha ideia, enquanto eu estiver, é ajudar", comentou.



A mudança para a equipe alternativa da equipe parece ter feito bem ao camisa 9, que vem mostrando bom futebol. Para ele, independentemente do grupo, a intenção é sempre ajudar.



"Ano passado, eu vinha treinando com o pessoal que está no elenco principal. Agora, estou no estadual com outros jogadores, jogadores em formação, que estão começando. Fico feliz de estar podendo contribuir, tendo minha parcela de contribuição. Logicamente que, independente de onde a gente estiver, tem que procurar ajudar", finalizou.