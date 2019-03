Estreante, Diego Souza elogia postura do time no clássico: "Teve maturidade para busca o empate"

O Botafogo empatou por 1 a 1 no clássico contra o Fluminense, válido pela 4ª rodada da Taça Rio. Ganso abriu o placar para o Tricolor com um belo gol. Na segunda etapa, o Glorioso melhorou e conseguiu o empate com Alex Santana. O jogo marcou a estreia de Diego Souza com a camisa alvinegra, que contribuiu com a assistência do gol. Com o empate, a situação do Botafogo ficou mais difícil pensando em classificação. Agora, o Alvinegro precisa ser campeão do segundo turno para ir às semifinais do Campeonato Carioca.

Após o jogo, o autor do gol de empate, Alex Santana valorizou o resultado e elogiou o time comandado por Fernando Diniz.

"O mais importante é a equipe, no segundo tempo jogamos melhor, fizemos o gol de empate no começo. Bom resultado aqui no Maracanã, a equipe do Fluminense é qualificada."

Diego Souza, estreante da noite, acredita que o Alvinegro esteve mais próximo do segundo gol e elogiou a postura da equipe para buscar o empate.

"Maravilhoso, acho que a expectativa era de um bom jogo, vitória. No primeiro tempo tivemos muitas dificuldades, mas no segundo estivemos bem mais próximos de ganhar o jogo. Contra-ataques, faltou um detalhezinho para ganhar o jogo. A equipe se portou bem, saindo atrás teve maturidade para busca o empate."

O camisa 7 descartou ter sentido dores após voltar aos gramados oficialmente.

"Falta de jogar mesmo, campo pesado com chuva acaba tendo desgaste maior, mas está tudo bem."

O próximo compromisso do Alvinegro acontece nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso vai encarar a Portuguesa dentro de casa e precisa vencer para tentar manter vivo o objetivo de chegar às semifinais do Campeonato Carioca.