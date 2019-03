Apesar de situação adversa, Jonathan diz acreditar na vaga nas semis até o fim: "Botafogo é isso"

Nesta segunda (18), o elenco do Botafogo se reapresentou no Nilton Santos após o empate em 1 a 1 com o Fluminense. O resultado no primeiro 'Clássico Vovô' da temporada não ajudou a equipe de General Severiano na tabela e tornou o objetivo de avançar às semis da Taça Rio mais complicado. Agora, o Alvinegro é o 4º colocado com cinco pontos, e precisa vencer as duas próximas partidas - contra Portuguesa e Americano - para almejar algo na competição.

Um dos destaques do time no ano, Jonathan concedeu entrevista coletiva pouco após o treinamento. Os titulares contra o Tricolor fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Perguntado se ainda acredita na classificação, o lateral-esquerdo disse que os atletas estão trabalhando para isso e lutarão até o fim. Além disso, destacou que o treinador Zé Ricardo ainda não havia conversado com o elenco sobre essa sequência decisiva de jogos.

"A gente acredita, mas vamos ter que trabalhar mais forte, entrar mais ligado para conseguir a classificação. Vamos entrar no jogo como em todos, tentar vencer, trabalhar forte essa semana. Botafogo é isso, só interessa o resultado positivo".

"Hoje, os reservas foram para o campo. Amanhã, Zé vai falar com a gente, faltam dois jogos ainda. Mesmo sabendo, vamos buscar os resultados positivos. Vamos lutar. Hoje já treinamos, amanhã e quarta também para buscar o resultado na quinta. Domingo da mesma forma fora de casa".

O jogador de 21 anos também abordou a situação que o Botafogo vive no Carioca. Na tabela geral, o clube aparece apenas na oitava colocação, bem distante dos primeiros. A única forma do Glorioso avançar é vencer seus jogos e torcer para uma combinação complicada de resultados, para assim poder disputar a fase final da Taça Rio e, caso seja campeão, garantir a vaga nas semifinais do campeonato.

"Resultados não estão vindo no Carioca, mas temos a preocupação de trabalhar forte, isso não vai mudar. Vamos ir para os jogos com a cabeça tranquila, que os resultados aparecem".

Jonathan comentou sobre a boa fase que vem vivendo. Autor de dois gols na temporada, o canhoto já caiu nas graças da torcida e vem sendo muito elogiado nesse início de ano.

"Todos nós vamos melhorar, cada um vai ter sua boa fase aqui. Para isso, temos que trabalhar firme e os resultados vão aparecer naturalmente. Sempre bom fazer gol, comemorar com a torcida e com o grupo. Está sendo maravilhoso para mim. Eu sempre fui lateral de bastante chegada, e o Zé está me dando confiança para chegar na linha de fundo ou na área. Vou trabalhar para conseguir mais gols".

Por fim, o lateral-esquerdo avaliou como é jogar ao lado de Diego Souza - que fez sua estreia neste último domingo (17) -, um dos grandes nomes do futebol nacional. De acordo com ele, ainda é difícil acreditar.

"Às vezes chego em casa, deito, fico pensando nisso. Ele é um cara tranquilo, cabeça boa, orienta a gente, tenho certeza que vai ajudar bastante a gente".