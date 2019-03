Jogadores do Figueirense elogiam Denis após boa atuação no clássico: “É sensacional”

Avaí e Figueirense ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo (17), na Ressacada, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Catarinense. Graças ao goleiro Denis, o alvinegro conseguiu sustentar a liderança do estadual, mantendo os três pontos de vantagem sobre o próprio Avaí. A boa atuação do camisa 1 também aumentou a série sem derrotas do Furacão na competição.



"O Denis é sensacional. Não tem palavras para descrevê-lo. Quanto precisamos, ele estava lá. Gostaríamos que ele não trabalhasse tanto, mas quando precisamos, ele mostra a qualidade que tem. Está em um ótimo ano e ajudando a nos manter lá em cima", disse o zagueiro Ruan Renato.



Zé Antônio também foi só elogios ao guarda-redes, mas aproveitou para também fazer sua avaliação da partida. Para o volante, a chances poderiam ter sido melhor aproveitadas.



"Resultado importante. Tivemos um primeiro tempo melhor que o segundo, poderíamos ter aproveitado mais. A gente pouco atacou na etapa final, mas valeu a entrega, a luta e saímos daqui satisfeitos. Em relação ao Denis, posso dizer que é um grande goleiro, está em ótima fase e é merecedor do momento que vive", comentou.



Denis terá outra oportunidade de mostrar seu futebol na próxima quarta-feira (20), contra o Metropolitano, também pelo estadual, às 20h30, no Estádio do Sesi.