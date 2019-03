Fluminense e Botafogo apenas empatam em jogo franco no Maracanã

Neste domingo (17), Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Maracanã em duelo válido pela 4ª rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Com gol de Ganso, para o Flu, e de Alex Santana, para o Bota - com direito a assistência de Diego Souza, estreante da noite -, as equipes apenas empataram em 1 a 1.

Com o resultado, o Tricolor se mantém na liderança isolada do Grupo A com 11 pontos. O Alvinegro, por sua vez, ficou em uma situação complicadíssima na competição. Em quarto lugar no Grupo B, o time de Zé Ricardo precisa ganhar os dois jogos que restam para avançar à fase final da Taça Rio e manter vivo o sonho de jogar as semifinais do estadual.

O Fluminense foi bastante superior no primeiro tempo. Trabalhando a bola com calma e maestria, conseguiu boas oportunidades de gol e poderia ter marcado mais gols. O Botafogo também criou algumas chances, mas apenas nos minutos finais da etapa inicial, quando o time de Fernando Diniz mostrou um cansaço físico.

Liderado principalmente por Everaldo, que criava ótimas jogadas, o Tricolor desperdiçou lances ofensivos. Porém, aos 24 minutos, o atacante voltou a aparecer. Recebendo passe de Gilberto, Everaldo bateu cruzado e Ganso, com um toque diferenciado, colocou para dentro do gol. Fluminense 1 a 0.

O Glorioso sentiu o baque e custou a conseguir jogar. Aos 29, Marcinho assustou com um grande chute de fora da área. O goleiro Rodolfo espalmou e a bola chegou a tocar a trave antes de sair. Nos acréscimos, Yony González teve a oportunidade de deixar sua marca, mas finalizou por cima. Resistindo bem ao perigo criado pelo Botafogo, o clube das Laranjeiras foi para o intervalo com o placar a seu favor.

Porém, tudo foi por água abaixo nos primeiros segundos da etapa final. Estreante, Diego Souza tabelou com Erik, entrou na área adversária e tocou para Alex Santana, que deu um corte refinado e apenas deslocou Rodolfo, empatando a partida. O gol animou a torcida e o time alvinegro, que melhorou muito no segundo tempo. Os comandados por Fernando Diniz sentiram o tento sofrido e caíram de rendimento significativamente.

O Fluminense voltou a aparecer aos 22 minutos, quando Matheus Ferraz cabeceou com força e parou em Gatito. Aos 34, o goleiro voltou a ser salvador. Luciano recebeu bola cruzada, pegou de primeira e o paraguaio executou uma defesa milagrosa, evitando o segundo gol do Tricolor. A partir daí, as equipes somaram erros de passe e não criaram chances reais para desempatar o marcador. No fim, analisando o desempenho dos times em cada tempo, o 1 a 1 foi justo.

O clube das Laranjeiras vira totalmente a chave nesta semana. Na próxima quarta (20), o Flu enfrenta o Antofagasta-CHI, fora de casa, lutando pela classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. O empate em 0 a 0 no jogo de ida colocou uma pressão a mais no Tricolor.

Já o time de Zé Ricardo segue na sua luta para avançar às semis da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Em situação delicada no seu grupo, o Botafogo mede forças com a Portuguesa-RJ, na próxima quinta (21), no estádio Nilton Santos.