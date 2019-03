Matheus Ferraz fala sobre desfalques do Fluminense no Chile: "Vontade vai atravessar"

O Fluminense vem jogando no Campeonato Carioca com uma escalação que cada vez mais mostra entrosamento, mas na Sul-Americana a história é outra. Para o jogo de quinta-feira (21), o Tricolor não vai poder contar com seu capitão Digão, que segue lesionado, Léo Santos, já inscrito pelo Corinthians na competição, Paulo Henrique Ganso, que não foi inscrito para primeiro fase, entre outros desfalques.

Nesta segunda-feira (18), em entrevista coletiva no CTPA, o zagueiro Matheus Ferraz falou sobre o entrosamento com sua nova dupla que será inédita nessa temporada de 2019.

"O entrosamento não vai ser o ideal, tanto na zaga quanto as outras peças. Mas a vontade vai atravessar a questão do entrosamento. É um jogo que requer muita motivação."

É bem provável que o parceiro de zaga do Matheus, para esse jogo, seja Paulo Ricardo ou Frazan, zagueiros de origem, mas isso ainda será definido por Diniz.

"A gente ainda não treinou, ainda temos tempo. A equipe que jogou só fez regenerativo. Independentemente de quem jogar, está preparado. Por quem o Diniz optar, vai fazer um grande jogo."

Ferraz chegou no clube com certa desconfiança da torcida, mas vem se destacando com atuações regulares e ganhando confiabilidade dos torcedores.

"É tudo fruto de trabalho e dedicação. Vim para cá para me dedicar ao máximo e ajudar o Fluminense. Onde passei, pude ter uma boa regularidade. Me preparei para ter essa oportunidade e chegar ao Fluminense. As coisas vêm fluindo"

O Fluminense segue com uma semana cheia de jogos importantes e Ferraz garantiu que o time está se preparando para esses confrontos.

"É uma semana de decisões, três jogos importantes e difíceis. A gente está se preparando para esse tipo de situação, chegar bem nessas decisões."

Vale lembrar que o Flu joga por um empate com gols ou uma vitória para se classificar para segunda fase da Sul-Americana. Em caso de empate sem gols a vaga será decidida nos pênaltis.