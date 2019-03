No Gre-Nal dos reservas, Grêmio vence Internacional na Arena

Com equipe reserva dos dois lados, Grêmio e Internacional fizeram o clássico Gre-Nal 418 na Arena do Grêmio, válido pela 10ª do Campeonato Gaúcho. O Tricolor levou a melhor e venceu pelo placar mínimo, com gol de Leonardo.

Os times usaram os primeiros minutos de jogo para se estudar. Aos 8 minutos, o Grêmio foi ao ataque. Após cobrança de escanteio, Leonardo aproveitou a sobra e finalizou, obrigando o goleiro Daniel a trabalhar para salvar.

Do lado colorado, aos 28 minutos, após fazer muitas faltas, Nonato recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais em campo, o Grêmio foi para cima. Aos 33 Pepê foi travado já dentro da área antes da finalização.

Aos 42 novamente Leonardo apareceu, dessa vez para abrir o placar. O lateral tabelou com Montoya, tocou para André, que devolveu para ele colocar o Grêmio na frente na Arena.

Atrás no placar, na segunda etapa o Inter passou a buscar o empate. Aos 7 minutos, Uendel cobrou falta por baixo e o goleiro Brenno quase levou um frango. Aos 15, Juninho Capixaba invadiu a área colorada e foi derrubado por Uendel. Após ouvir os auxiliares, Daronco mandou seguir.

Aos 18, Tréllez aproveitou sobra após cobrança de falta e chutou cruzado. Paulo Miranda apareceu para cortar. Aos 23, Emerson Santos cobrou falta com força e mandou perto do travessão de Brenno.

Os Colorados continuaram buscando o gol, mas sem levar perigo. No final da partida, Everton avançou deixoando a defesa colorada para trás, mas Emerson Santos apareceu pra barrar o atacante.

A vitória garantiu ao Grêmio o primeiro lugar na tabela do Campeonato Gaúcho, com 26 pontos. Na última rodada o Tricolor enfrenta o Pelotas, em Pelotas, às 21h30 de quarta-feira. O Internacional é terceiro colocado, com 21 pontos. Também na quarta-feira, no mesmo horário, o Colorado recebe o Novo Hamburgo.