Seleção Brasileira se apresenta com 21 jogadores em Portugal

Com praticamente todas as chegadas agendadas para esta segunda-feira (18), a Seleção Brasileira encontra-se quase completa na cidade do Porto, em Portugal, onde enfrentará a seleção do Panamá no próximo sábado (23). Até o treino desta tarde, marcado para as 17h (14h de Brasília), a delegação já contava com 21 jogadores reunidos.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Chegam na manhã de terça-feira (19) os dois últimos jogadores: Éverton e Fágner. O segundo foi anunciado nesta manhã para o lugar de Dani Alves, desconvocado após sentir uma lesão defendendo as cores do seu clube, o Paris Saint Germain, na rodada do último fim de semana.

Nem todos os jogadores estão à disposição para o treinamento no campo desta segunda (18). A comissão técnica levará em conta o desgaste dos atletas para definir quem faz trabalho regenerativo e quem vai calçar as chuteiras e ir para o gramado. A atividade será no Estádio do Bessa.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Brasil e Panamá se enfrentam no sábado, no Estádio do Dragão, às 17h (14h de Brasília). Será a primeira vez da Seleção Brasileira no palco que recebe os jogos do Futebol Clube do Porto, um dos clubes mais tradicionais de Portugal. Você poderá acompanhar todas as emoções da partida no tempo real da VAVEL Brasil.