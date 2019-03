Marcelo Cabo exalta Pablo Armero: "Um jogador que dispensa comentário"

Contratação mais bombástica do CSA para 2019, o lateral-esquerdo Pablo Armero foi anunciado pelo Azulão no fim da noite de sábado (16). Nesta segunda-feira (18), o técnico Marcelo Cabo destrinchou seu pensamento sobre o colombiano e também revelou como a diretoria alagoana chegou ao nome de Armero para a esquerda da defesa.

"O Armero é um jogador que dispensa comentário diante do seu currículo. É um jogador com um histórico completamente positivo tecnicamente. Um jogador com passagem por Flamengo, Palmeiras, Udinese, Milan, Napoli, um jogador com Copa do Mundo, passagem pela seleção colombiana, que vem muito a agregar os valores à temporada do CSA."

Já com o negócio fechado, o treinador azulino parabenizou a diretoria por ter conseguido concretizar a contratação de Armero.

"Parabenizar a diretoria por ter conseguido trazer um jogador do naipe do Armero. Um lateral-esquerdo que todos conhecem muito bem, lateral-esquerdo de muita força, boa marcação, de muita força no apoio, que tecnicamente tem as suas valências de lateral muito boas, um lateral muito experiente, e é o que a gente precisa dessas peças para a Série A, para que a gente entre forte e encorpado."

Revelando detalhes da escolha pelo jogador colombiano, Cabo contou que atuou em conjunto com a diretoria para buscar um lateral-esquerdo.

"É sempre uma análise em conjunto. Esse nome a gente trouxe dentro da análise de captação. A gente vai analisando o mercado, tem alguns nomes e a gente vai analisando. Esse é um trabalho de toda comissão técnica e diretoria. Em todas as posições, a gente tem um leque de opções dentro da nossa realidade do clube e da possibilidade de trazer o jogador. Então, a gente já tinha alguns nomes de lateral-esquerdo já mapeados, zagueiros, lateral-direito, tudo... E a gente viu agora a necessidade de trazer mais um lateral-esquerdo."

A contratação de Armero por parte do CSA serve para qualificar o elenco do time alagoano, que acabara de subir à Série A do Brasileirão. Tendo em vista que ele já disputou duas Copas do Mundo.