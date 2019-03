Reforço leonino! Colombiano Jonny Mosquera é do Avaí

O Avaí entrou em um acordo acordo com o América de Cali, da Colômbia, e conseguiu a liberação antecipada do volante Jonny Mosquera. O jogador de 28 anos é aguardado na Ressacada para realizar exames médicos e assinar contrato.

O vínculo de Mosquera com o antigo clube ia até o meio do ano, mas o Leão negociou uma compensação financeira ao América para já poder contar com o atleta. A rescisão foi oficializada nesta segunda-feira (18).

O novo reforço chega para suprir uma carência deixada desde a saída de Judson, ao fim do ano passado, para o futebol dos Estados Unidos. Sem ninguém com a característica de primeiro volante no elenco, Pedro Castro vinha sendo improvisado na função.

Contra o Vasco, pela Copa do Brasil, o zagueiro Ricardo foi adaptado no meio-campo. A intenção da diretoria é de poder contar com Mosquera para a partida de volta, marcada para o dia 10 de abril, em Florianópolis.