Flamengo encara Madureira no Maracanã visando semis da Taça Rio

O Flamengo terá mais um jogo imporante pela frente. O Rubro-negro vai encarar o Madureira pela quinta rodada da Taça Rio, a penultima rodada antes da fase decisiva do segundo turno.

Teoricamente, o clube da Gávea é o favorito, até pelo investimento e os jogadores de qualidade. No entanto, a partida se tornou determinante para o Flamengo, pois um tropeço pode complicar os planos de se classificar para as semifinais do turno. As equipes entram em campo na noite desta terça (19), às 20h30, no Maracanã.

Flamengo com time titular

Neste segundo turno, o Flamengo soma oito pontos, foram duas vitórias e dois empates. Pode-se perceber que o técnico Abel Braga tem confiado na capacidade de cada jogador do elenco, porque em quatro rodadas até então disputadas, em duas o treinador escalou um time reserva, até mesmo no clássico contra o Vasco.

O aproveitamento tem sido bom, mas o Rubro-negro precisa vencer, pois ocupa a terceira colocação do grupo C. Portanto, necessitando da vitória, o treinador Abel Braga deve escalar o time titular nesta partida.

A novidade na relação de jogadores para a partida contra o Madureira, será a presença de Juan. O zagueiro estára no banco de reservas, ele está recuperado da ruptura no tendão de Aquiles, ocorrida em setembro de 2018. Cria do clube, Juan já fez 330 partidas com a camisa Rubro-negra, o zagueiro tem contrato até 30 de abril.

Um desfalque no time titular será a ausência de Cuellar, que está com a seleção da Colômbia.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Ronaldo, Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique; Gabigol.

Madureira busca surpreender

O Madureira soma quatro pontos no segundo turno, foram uma vitória, empate e duas derrotas. O time planeja uma campanha de recuperação (terminou em penultimo lugar na fase de grupos da Taça Guanabara) e "sonha" com a classificação as semifinais da Taça Rio, mas para isso, precisa derrotar o Flamengo, e torcer para um tropeço de Vasco e Volta Redonda na rodada.

O técnico Gaúcho, deve manter a base do time que foi a campo na última partida contra o Resende.

Provável escalação: Douglas, Arlen, Marcelo Alves, Júnior Lopes, Rezende; Rodrigo Dantas, Everton, Bruno, Luciano Naninho; Cláudio Maradona, Tássio.