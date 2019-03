Thiago Neves revela desejo de encerrar a carreira no Fluminense

Em entrevista ao programa Aqui com Benja, da Fox Sports, Thiago Neves, atualmente no Cruzeiro, afirmou que deseja encerrar a carreira no Fluminense ou no Paraná. E explicou o motivo da escolha destes clubes.

“Eu gostaria muito de voltar a vestir a camisa do Paraná porque eu saí mal, meu avô e minha família quase toda é Paraná Clube. Tem jogo do Paraná contra qualquer time, o meu avô bota a camisetinha dele, acompanha. O sonho dele é que eu voltasse a jogar no Paraná. E o da minha família do Rio, a de agora, meus filhos e minha esposa, é o Fluminense. Então fico meio que dividido, não sei o que vou fazer. Mas depois de uma certa idade, assim, acho que vale pela família, o dinheiro o jogador vai quando é mais novo, porque quer dar uma casa para a mãe. Eu fiz isso, sei como que é” disse o meia.

O meia de 34 anos tem contrato com o Cruzeiro por mais dois anos. E um dos motivos que fez com que renovasse com o time Celeste no início deste ano foi a adaptação da família a Belo Horizonte.

“Optei por ficar no Cruzeiro porque a proposta era boa, meus filhos estão na escola, então já estamos adaptados a Belo Horizonte, e voltar para os clubes que eu gosto não é o momento. Mas daqui a dois anos, um ano, a gente não sabe”.

Thiago Neves começou sua carreira como profissional no Paraná, em 2005 e se destacou no Campeonato Brasileiro daquele ano. No ano seguinte, foi emprestado ao Vegalta Sendai, clube da segunda divisão japonesa.

Em 2007 iniciou sua primeira passagem pelo Fluminense e foi o destaque da equipe na Libertadores do ano seguinte ao marcar 3 gols na final da competição. Ao todo, foram três passagens pelo Tricolor e três títulos conquistados.