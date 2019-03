Com trauma no joelho, Lindoso desfalca Internacional por duas semanas

Rodrigo Lindoso se tornou assunto para o departamento médico do Internacional. O jogador sentiu uma pancada no joelho e deve desfalcar o Colorado entre 10 e 15 dias, de acordo com avaliação médica do clube.

Tendo atuado os 90 minutos no Gre-Nal dos reservas no último domingo (17), o volante é uma das peças importantes na equipe alternativa de Odair Hellmann. Ele reclamou de dores após uma dividida com o atacante Everton, na reta final do clássico.

Lindoso chegou no início do ano em negociação junto ao Botafogo, que ainda envolveu a ida de Gustavo Ferrareis aos cariocas. Ele é o substituto imediato de Rodrigo Dourado, titular absoluto da posição e que esteve na seleção do último brasileiro.

O Inter se reapresentou e treinou de portões fechados nesta segunda-feira (18). Terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, com 19 pontos, a equipe se prepara para o último duelo da fase de grupos diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), às 21h30.