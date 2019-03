Gabriel Jesus comenta seca na Copa do Mundo: “Momento mais difícil como jogador”

Gabriel Jesus não vive o melhor momento da carreira. Banco no Manchester City e vendo o argentino Kun Agüero marcar muitos gols na reta final da temporada, o camisa 9 da Seleção Brasileira deve ficar como opção no banco diante do Panamá, neste sábado (23).

Com apenas 21 anos, o atacante teve uma ascensão rápida na carreira e foi titular na Copa da Rússia, em 2018. Gabriel avaliou, em entrevista coletiva, que é normal essa queda de rendimento e que não quer apressar as coisas, mas sim ajudar o clube a conquistar títulos.

“Tenho conversado bastante com minha família e meus amigos. Tive um momento muito bom na carreira e na vida, surgi e alcancei coisas muito rápido, dei uma parada e acho que é normal. Tenho 21 anos, não tenho que apressar as coisas. Estou buscando a titularidade contra um cara que é o maior goleador do clube (Aguero). Fiquei 10 dias parado por uma lesão e nessa reta final quero ajudar minha equipe a ter conquistas”.

Outro ponto abordado foi a disputa com Roberto Firmino, mas o atleta minimizou a rivalidade e contou que se dão bem, independente da briga por posição: “No jogo, quando não pegamos na bola, nos incomodamos e saímos da área. Somos parecidos em muita coisa. Sou muito fã do Firmino, ele tem jogado muito, ajudado muito seu clube e a Seleção, é um cara super do bem. Eu me dou muito bem com ele, só não torço quando ele joga contra o City (risos). Espero que ele faça uma bela história na Premier League, pelo Liverpool, e aqui na Seleção”.

Gabriel Jesus também explicou pelo momento complicado que passou após a Copa do Mundo, pelo fato de não ter marcado gols. Na ocasião, o centroavante foi muito criticado pela torcida: “Hoje não pesa nada, mas foi muito difícil assimilar. Minha família e meus amigos ajudaram muito. Não vivo esse momento hoje por má fase minha, e sim pela grande fase do Aguero. Quando eu jogo ajudo o time. No pós-Copa eu ainda pensava muito, foi meu momento mais difícil como jogador. Mas superei, trabalhei, conquistei de novo meu espaço. Isso me abalou apenas no começo da temporada, faz tempo que não abala mais”.

Outros trechos:

Diálogo com Tite e Pep Guardiola

Tudo se resolve e aprende conversando. Às vezes conversam comigo, é normal numa carreira curta de quatro anos. Você tem tudo, conquista e para. Eu venho crescendo muito como pessoa e profissional, isso é muito importante na minha idade. É momento de evoluir, sim. Tenho que buscar isso escutando os mais velhos, o Pep quando estou no City e o Tite quando venho para a Seleção.

Seleção sem Neymar

Todos nós sabemos que o Neymar faz falta em todos os lugares, no clube dele ou na Seleção. É o principal jogador brasileiro, um cara que espalha alegria por onde passa. Sou muito fã dele.

Boa relação com o português Bernardo Silva

É um gajo muito gente boa, brincamos bastante com ele. É um craque de bola, nos ajuda muito com e sem a bola. Tem uma incrível consistência, corre 15 quilômetros, e com a bola é um craque. Não é à toa que o Guardiola tem elogiado muito. A seleção portuguesa tem um talento incrível e uma grande pessoa.

Duelo diante do Panamá

Assisto a muitos jogos como profissional e torcedor, há anos, e hoje não tem mais essa. É difícil ver seleções ganhando de sete, oito. É claro que quero jogar todos os jogos, independentemente do adversário. Se pintar uns minutos, todo atacante quer ajudar, fazer gols, dar assistências. Não temos que escolher adversários. Temos que jogar quando somos convocados, escalados, contra qualquer um que vier.