De olho na vice-liderança do Mineiro, Cruzeiro recebe a Caldense no Mineirão

Já garantidos na fase de quartas-de-final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Caldense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do estadual. O time celeste é o segundo colocado com 22 pontos, três a menos que o líder Atlético-MG. Já a Veterana aparece em quinto lugar, com 13 pontos.

Na última rodada, a Raposa venceu fora de casa o Tupi por 3 a 0, em jogo realizado no sábado. Do outro lado, o Verdão aproveitou o fato de jogar em casa e, no domingo passado, derrotou o Tupynambás por 3 a 0.

Vice-líder do Mineiro com 22 pontos, o Cruzeiro precisa vencer a Caldense para assegurar a posição sem depender do resultado de América x Guarani, no Independência.

O último treino do time celeste teve uma novidade: como Mano Menezes esteve na sede da Conmebol, no Paraguai, participando de conferência com profissionais do continente sul-americano, a atividade foi conduzida pelo auxiliar Sidnei Lobo.

Alguns jogadores ganharão descanso. O meia Rafinha sentiu um desconforto muscular na coxa direita e deverá ser poupado. Marquinhos Gabriel é o principal candidato a substituí-lo. Se o camisa 20 não for a primeira opção de Sidney, David assumirá a posição.

Três desfalques certos são o lateral-esquerdo Egídio, o zagueiro Dedé - ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo - e o lateral-direito Orejuela, convocado pela Seleção Colombiana. Dodô já foi confirmado na lateral-esquerda, enquanto Murilo e Fabrício Bruno disputam a parceria com Léo na zaga. Na outra lateral, Edilson seguirá como titular.

O provável Cruzeiro terá: Fábio; Edilson, Murilo (Fabrício Bruno), Leo e Dodô; Henrique (Lucas Silva) e Lucas Romero (Ariel Cabral); Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Fred (Sassá)

Do lado da Caldense, a equipe tentará vencer o vice-líder Cruzeiro para alcançar a quarta posição. Entretanto, para isso, precisará quebrar um longo tabu de 24 anos sem vencer a Raposa como visitante. A última vitória da Caldense sobre o Cruzeiro como visitante se deu em 25 de fevereiro de 1995, pelo Campeonato Mineiro, por 1 a 0.

Caso vença a partida e alcance a quarta colocação, a Caldense, além de conseguir algumas vantagens para os mata-matas do Estadual, garante vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020.

Para a partida contra o Cruzeiro, a Caldense não terá à disposição apenas o atacante Leleco, que está no DM. O treinador Fernandes deverá repetir a escalação do time que venceu o Tupynambás no último domingo.

O provável Caldense terá: Omar; Carlinhos, Renato Silveira, Rodolfo e Edu Pina; Renan, Romário e Felipe Baiano; Lorran, Judson e Salatiel.