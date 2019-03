Abel avalia vitória contra Madureira e já projeta Fla-Flu: "Vamos com força máxima"

Nesta terça-feira (19), o Flamengo derrotou o Madureira pela 5ª rodada da Taça Rio. O placar de 2 a 0 foi construído com dois gols de Gabriel (o primeiro em posição irregular). Abel Braga gostou do time, porém disse que a atuação foi abaixo do normal.

“Minha satisfação com a equipe é muito grande, principalmente pelos contra-ataques do adversário, apesar das finalizações que nós desperdiçamos”, avaliou Abel.

Durante a partida, o zagueiro Juan voltou a jogar com a camisa do Flamengo, e foi ovacionado pela torcida. Ao entrar em campo, recebeu a faixa de capitão do time de Diego. O treinador elogiou o ato do meia e falou sobre a história do zagueiro no clube:

“Mostra o clima de bem estar no flamengo, eles se cobram, se incentivam, mostra que ele (Diego) é um exemplo pra muito profissional. Ele deu uma amostra para todo mundo que o caráter é da evolução humana. Foi aplaudido no vestiário. E o Juan vai estar no flamengo eternamente, assim como Leandro, Júnior, Zico”.

Projetando o time para o clássico contra o Fluminense no domingo (24), Abelão ressaltou ainda que alguns jogadores serão reavaliados para a partida no Ninho do Urubu, mas que a intenção é escalar o que tem de melhor no elenco:

“Vamos pensar na estratégia, mas a ideia agora é ir com o melhor no domingo. Hoje fizemos um jogo belo, como se o time tivesse se divertido em campo, apesar do problema da finalização. Queríamos, mas não tivemos a mesma intensidade dos outros jogos. Tudo vai ser avaliado pela parte de fisiologia, mas pretendo ir com força máxima no domingo”.

O técnico ainda explicou a opção por Ronaldo no lugar que seria ocupado por Hugo Moura, já que Cuéllar e Piris da Motta estão com suas respectivas seleções, que disputarão amistosos durante essa semana, e retornarão para as semifinais:

“Todos os jogos que o Hugo fez comigo foram como zagueiro, conversarei com ele, pois ele atuaria na sua posição de origem. E o Ronaldo fez uma boa Flórida Cup, muito empenhado, e hoje ele me provou que pode jogar muito bem como primeiro volante, e domingo com certeza ele vai jogar”.

Com a vitória, o Rubro-Negro assumiu a primeira colocação (11 pontos) do Grupo C na Taça Rio, tendo um jogo a mais do que Cabofriense (9) e Bangu (9). Além disso, conquistou vaga na semifinal geral do campeonato carioca. O Flamengo volta a campo no domingo (24), contra o Fluminense, às 16h no Maracanã, para tentar garantir a classificação no segundo turno.