Clássico da rodada, Corinthians e Santos se enfrentam pelo Brasileirão Feminino

SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SÉRIE A1. PARTIDA A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO FAZENDINHA, EM SÃO PAULO.

Corinthians e Santos fazem o primeiro clássico no futebol feminino este ano. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e acontecerá nesta quinta-feira (21), às 15h, na Fazendinha (Parque São Jorge). A partida reúne duas das maiores equipes femininas no cenário nacional atual, sendo o Corinthians atual Campeão Brasileiro e o Santos a Campeão Paulista de 2018 e Campeão Brasileiro em 2017.

Os dois times venceram seus primeiros compromissos na competição nacional, com goleadas. O Corinthians superou a Ponte Preta longe dos seus domínios, 4 a 1, jogando no Estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo, interior de São Paulo. Já as Sereias da Vila bateram o Foz Cataratas/Athletico-PR por 3 a 0 no Estádio Chico Vieira, em Itapira.

O duelo na casa do Timão marca o reencontro das duas equipes na Fazendinha. Na última vez em que jogaram o Santos saiu com o título paulista após empate de 2 a 2 no jogo de volta da finalíssima. Na partida de ida o 1 a 0 para o time da baixada santista deu a vantagem.

Estreia e frio na barriga

A meio-campista corintiana Giovanna Crivelari, autora de dois gols na primeira rodada, disse estar ansiosa para a estreia da equipe jogando em casa.

“Será um jogo difícil, sem dúvidas. Um clássico é sempre especial e, apesar de já conhecermos a equipe delas, agora é para valer. Vai dar aquele frio na barriga de estrear em casa pelo Corinthians, mas não tenho dúvidas que faremos de tudo por um bom jogo e para sair com uma vitória.”

O técnico Arthur Elias não poderá contar com a lateral esquerda Suellen (lesão na coxa) e a zagueira Mimi (lesão na panturrilha). Na estreia a equipe titular teve: Lelê; Pardal, Giovanna, Juliete e Katiuscia; Grazi, Diany, Gabi Zanotti e Giovanna Crivelari; Milene e Adriana.

Confiança no clássico

Do lado santista a atacante Gláucia pregou o respeito ao adversário e disse que o grupo ainda está em fase de adaptação.

“Clássico é clássico, sempre vai ser uma final. As duas equipes ganharam na estreia e estão bem confiantes. Lá na casa delas vai ser mais difícil, mas vamos em busca do resultado. Nosso grupo é novo, ainda estamos nos conhecendo, e alcançar um triunfo diante do rival dará muita confiança para todas.”

Emily Lima, treinadora do Santos, terá a equipe inteira à disposição. No primeiro confronto as titulares foram: Kemelli; Maurine, Monique Peçanha, Gislaine e Katielle; Sandrinha, Angelina e Rita Bove; Patrícia Sochor, Alanna e Gláucia.

Últimos 5 clássicos

06/10/2018 - Estádio Fazendinha - Corinthians 2 x 2 Santos (Campeonato Paulista 2018)

02/10/2018 - Vila Belmiro - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista 2018)

27/05/2018 - Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira - Corinthians 3 x 2 Santos (Campeonato Paulista 2018)

07/04/2018 - Vila Belmiro - Santos 3 x 4 Corinthians (Campeonato Paulista 2018)

20/07/2017 - Arena Barueri - Corinthians 0 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro 2017 - A1)