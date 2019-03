Internacional encerra fase de grupos do Gauchão buscando vice-liderança contra Nova Hamburgo

Internacional e Novo Hamburgo encerram a fase de grupos do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio. É a décima primeira rodada, a última antes da fase de quartas de final, que começa no próximo fim de semana.

Terceiro colocado com 19 pontos, o Colorado busca vencer diante de sua torcida para reassumir a vice-liderança, mas depende de um tropeço do Caxias, ou então tirar uma diferença de cinco gols de saldo. Já o Anilado, sexto colocado, já está garantido no mata-mata.

Inter com força máxima pela vice-liderança

Odair Hellmann não vai medir esforços pela vice-liderança. O técnico do Inter vai mandar todos os titulares que tem à disposição para campo nesta quarta-feira (20), inclusive o meia D’Alessandro, que vinha atuando no time alternativo. O camisa 10 substitui Patrick, com um desconforto na coxa direita.

Outro que ganha oportunidade entre os titulares é o atacante Guilherme Parede. O jogador entra na vaga do uruguaio Nico López, que teve pena ampliada pelo incidente na vitória por 2 a 1 em cima do Juventude, ainda em fevereiro.

Rodrigo Moledo, em entrevista coletiva, exaltou o grupo, citou a sequência desgastante, mas mostrou confiança nas escolhas do técnico: “Estamos com um grupo grande de jogadores, bem qualificado. É difícil todos jogarem pela sequência. Quando precisar, o Odair utilizará e dará conta do recado”.

Provável Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson e D’Alessandro; Parede, William Pottker e Rafael Sóbis.

Novo Hamburgo conta com ídolo colorado Bolívar para surpreender no Beira-Rio

Ex-zagueiro e capitão do Internacional, Bolívar é o atual treinador do Novo Hamburgo. O clube conta com o ídolo do Parque Gigante para surpreender os comandados de Odair Hellmann e, com uma combinação de resultados, ficar entre os quatro melhores da fase de grupos.

Rodrigo Moledo falou sobre o ex-companheiro, exaltou sua representatividade dentro do Inter e disse que apesar de todo conhecimento, o Inter está pronto: “Bolívar é um ídolo. Joguei com ele muito tempo. Estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a vitória”.

Provável Novo Hamburgo: Gustavo; Ednei, Fred, Luis Gustavo e Neuton; Amaral, Mossoró, William Schuster e Juninho; Héctor Bustamente e Leandro Cearense.