Visando vaga na semifinal da Taça Rio, Vasco enfrenta Resende em Volta Redonda

Após perder a invencibilidade no último fim de semana, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (20) e encara o Resende, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo é válido pela quinta e penúltima rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

O Cruzmaltino se encontra atualmente na terceira colocação do grupo B, com cinco pontos somados, e além de voltar a vencer, precisa contar com um tropeço do Volta Redonda, segundo colocado com sete pontos, para ingressar no G-2 e se classificar para a semifinal da Taça Rio. Já a equipe do Sul do Rio de Janeiro, ocupa a sexta e última colocação do grupo C, com dois pontos, e ainda não triunfou no segundo turno.

Volta de titulares no Vasco

Diante da Cabofriense, o técnico Alberto Valentim escalou um time alternativo, poupando jogadores da equipe principal. Nesta quarta (20), portanto, terá em campo a volta de titulares, visando uma partida importante, fora de casa.

O capitão Leandro Castán, em entrevista coletiva, saiu em defesa do comandante, que tem sido muito hostilizado pela torcida nos últimos jogos: "Um dos principais responsáveis por permanecermos na Série A e quem entende de futebol sabe que ele está fazendo um grande trabalho. A gente entende o torcedor, ele tem esse direito. Não estamos aqui para culpar ou defender ninguém. O torcedor tem lotado os estádios, feito festa... Então nós temos uma sintonia muito boa e nada vai atrapalhar a gente".

Liberado para tratar de assuntos particulares em Milão, na Itália, o atacante Maxi López não enfrenta o Resende. Com isso, Valentim poder dar chance ao jovem Tiago Reis de começar jogando pela primeira vez. Ribamar é a outra opção, porém o treinador ainda não definiu.

Provável escalação: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Yago Pikachu, Bruno César e Marrony; Tiago Reis.

Resende busca primeira vitória na Taça Rio

O Alvinegro, comandado por Edson Souza, está em último no grupo C e conquistar os primeiros três pontos diante do Vasco será uma tarefa complicada. Para isso, terá de quebrar um retrospecto recente desfavorável. Em 10 partidas, são oito vitórias do Almirante, um empate e um triunfo para a equipe fluminense. O último confronto foi pela semifinal da Taça Guanabara, que terminou no placar de 3 a 0 para o time de São Januário.