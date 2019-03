América-MG sai na frente, mas deixa Guarani-MG empatar no Independência

América-MG e Guarani-MG empataram em 2 a 2 na noite dessa quarta-feira (20), no estádio Independência, pelo Campeonato Mineiro. O Coelho terminou a primeira fase em terceiro e pegará a Caldense nas quartas de final. Já a equipe da Zona da Mata está rebaixada para o Módulo II.

Começo truncado

Com chances de chegar ao segundo lugar, em caso de derrota do Cruzeiro, o América-MG apostou suas fichas e se lançou para o campo do Guarani-MG no início do jogo. Porém, foi a equipe de Divinópolis que chegou com perigo primeiro. Aos 15', o meia Magalhães avançou pela esquerda e arriscou um chute que levou perigo ao gol de Glauco.

Nove minutos depois, o Coelho teve sua melhor chance até então após chute de fora da área do atacante Marcelo Toscano. Aos 28', em vacilo da defesa do Bugre, Felipe Azevedo chutou de fora da área e a bola resvalou o travessão. A partir daí, o jogo ficou truncado e as equipes começaram a errar vários passes.

Contudo, aos 43', o atacante Neto Berola partiu da direita, enfileirou os defensores do Guarani, e finalizou rasteiro no canto do goleiro do Bugre, levando o América-MG em vantagem para a etapa final.

Segundo tempo

Recomeço do segundo tempo e logo aos 3' o Guarani-MG tinha um a menos na partida. O lateral-direito Vitão entrou forte na jogada e recebeu o segundo amarelo. Aos 10', o Bugre tentou novamente de fora da área. Pedro Felipe recebeu na esquerda, limpou a jogada, chutou e a bola explodiu no travessão do América-MG. Aos 21', Toscano lançou o atacante Carlos França na esquerda e finalizou na saída do goleiro, América 2 a 0.

Com fortes emoções, dez minutos depois, em cobrança de escanteio, Élder diminuiu para os visitantes. Querendo permanecer na elite do Campeonato Mineiro, aos 37', Paulão deixou tudo igual para o Guarani-MG. O jogo, desta forma, acabou empatado em 2 a 2.

Situação na tabela

Os comandados de Givanildo Oliveira terminaram a primeira fase do Campeonato Mineiro na terceira colocação, com 22 pontos. Nas quartas de final, o Coelho pega a Caldense, em data ainda a ser confirmada pela FMF.

Já o Guarani-MG, terminou sua participação no campeonato com apenas 10 pontos conquistados e está rebaixado para o Módulo II do mineiro.