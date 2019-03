Athletico-PR supera Operário e mantém 100% de aproveitamento na Taça Dirceu Krüger

O Athletico-PR venceu o Operário por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (20) pela 3ª rodada da fase de grupos da Taça Dirceu Krüger na Arena da Baixada. Com gols de Lucas Halter e dois de Marquinho e expulsão do lateral Léo, o furacão segue com 9 pontos, com folga na liderança do grupo A da competição, com aproveitamento 100% e perto da classificação para a semifinal da segunda fase. Já o Operário caiu para a quarta colocação, com 4 pontos.

Dois gols e expulsão

O rubro-negro saiu na frente no primeiro tempo, com gol de Lucas Halter aos 4 minutos que recebeu sozinho na área e enfiou para as redes adversárias após cobrança de escanteio. O Fantasma não se abateu, e foi para cima tentativas de Alisson, com cruzamento que foi para fora, chutes de Lucas Batatinha e Cleyton, defendidos pelo goleiro Léo. Aos 26, o Athlético ampliou a vantagem com Marquinho em cobrança de falta. Aos 36, a situação se complicou para o Operário que, além de estar perdendo, acabou ficando com um a menos após Léo, lateral direito, receber o segundo cartão amarelo em falta em Vitinho.

Rubro-negro controla a partida

Na segunda etapa, o Furacão foi para cima em busca de mais gols. Rosseto tenta em chute forte, mas o goleiro Simão agarra a bola. Aos 16, Vitinho em jogada individual pela esquerda, cruza para Marquinho que bate e amplia o placar para 3 a 0. Nesta altura do jogo, o Operário recuou no lado defensivo, tentando algumas chances com Batata e Cleyton, mas sem sucesso com grande trabalho do goleiro Léo. Com a vitória, o Athletico segue firme em busca da classificação para a segunda fase da Taça Dirceu Krüger.

O próximo desafio do Athletico será contra o Foz do Iguaçu, pelo Paranaense, no sábado (23), às 18h, na Arena da Baixada. Já o Operário enfrenta o Maringá, em casa, no domingo (24), às 16h (de Brasília).