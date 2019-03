Daniel Amorim resolve mais uma vez e Avaí derrota Marcílio Dias na Ressacada

O Avaí mostrou porquê é uma das potências do Campeonato Catarinense e conquistou mais uma vitória, por 3 a 1, dessa vez sobre o Marcílio Dias, dentro da Ressacada. Daniel Amorim, duas vezes, e Brizuela fizeram para os donos da casa. Roni descontou para os visitantes.

Sem perder tempo, os mandantes abriram o placar logo no primeiro minuto de partida. João Paulo fez a jogada pela direita e cruzou rasteiro para Daniel Amorim, aproveitar e mandar para o fundo das redes.

Demorou, só no segundo tempo, mas a resposta do Marcílio veio. Aos 11minutos, Lucas Frigeri cometeu um erro e deixou a bola na cabeça de Roni, que não desperdiçou o presente do goleiro adversário e deixou tudo igual no confronto.

Mesmo assim não teve jeito, o azulão dominou as ações do jogo e aos 29 minutos, novamente Daniel Amorim marcou, colocando o Leão de novo na frente. Após receber na entrada da área, o atacante acertou um chute indefensável, que foi no ângulo de Tom.

Para fechar a noite, o paraguaio Brizuela marcou mais um, o primeiro dele com a camisa do Avaí. João Paulo fez o lançamento pela esquerda e o camisa 11 dominou no peito, esperou a saída do goleiro e empurrou pro gol.

Com o resultado, o Avaí se solidificou na vice liderança da competição, chegando a 27 pontos, três a menos que o líder Figueirense. Já o Marcílio ficou na quarta colocação, com 20.